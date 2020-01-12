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الرئيسية | رياضة | فريق الجيش الملكي ينهزم بميدانه أمام يوسفية برشيد

فريق الجيش الملكي ينهزم بميدانه أمام يوسفية برشيد

فريق الجيش الملكي ينهزم بميدانه أمام يوسفية برشيد
هسبريس من الرباط
الأحد 12 يناير 2020 - 18:15

في مفاجأة الدورة 12 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم، انهزم فريق الجيش الملكي بميدانه أمام يوسفية برشيد بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

الهدف الوحيد في اللقاء حمل توقيع اللاعب زكرياء فاتي في الدقيقة 16، ليترقي بذلك فريق يوسفية برشيد للمركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما ظل الجيش الملكي في المركز السابع وتوقف رصيده عند 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق سريع وادي زم مع ضيفه فريق الفتح الرياضي بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، اليوم الأحد.

هذا التعادل مكن فريق الفتح الرياضي من الارتقاء إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، فيما ظل فريق سريع وادي زم في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Marocain الأحد 12 يناير 2020 - 21:26
أزمة فريق الجيش الملكي سببها غياب ادارة تقنية بالنادي والتي منذ عهد الحاج العربي كورة لم يعد لها وجود..كل سنة يتم التعاقد مع لاعبين دون المستوى مقابل تسريح عناصر في المستوى..الجمهور الوفي هو الشيء الجميل في الفريق
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2 - محمد مداني الأحد 12 يناير 2020 - 21:39
يجب على المسؤولين عن الفريق العسكري أن يبحثوا عن مدرب لأن طاليب ليس لديه ما يعطي في ميدان التدريب.
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3 - رشيد من نيوجرسي الأحد 12 يناير 2020 - 21:41
ديما برشيد تنتصر على الجيش في الرباط شكون لي عرف علاش
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