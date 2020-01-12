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كُتّاب وآراء
فريق الجيش الملكي ينهزم بميدانه أمام يوسفية برشيد
في مفاجأة الدورة 12 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم، انهزم فريق الجيش الملكي بميدانه أمام يوسفية برشيد بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
الهدف الوحيد في اللقاء حمل توقيع اللاعب زكرياء فاتي في الدقيقة 16، ليترقي بذلك فريق يوسفية برشيد للمركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما ظل الجيش الملكي في المركز السابع وتوقف رصيده عند 16 نقطة.
وفي مباراة أخرى، تعادل فريق سريع وادي زم مع ضيفه فريق الفتح الرياضي بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، اليوم الأحد.
هذا التعادل مكن فريق الفتح الرياضي من الارتقاء إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، فيما ظل فريق سريع وادي زم في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.