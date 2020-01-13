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كُتّاب وآراء
الجعواني يرفض عرضا مغريا من سموحة المصري
رفض الإطار الوطني منير الجعواني، مدرب المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الثاني ضمن الدوري المغربي الاحترافي، عرضا رسميا قدم له بغية تدريب نادي سموحة المصري، بعدما استغنى الأخير عن خدمات طاقمه التقني بقيادة حسام حسن.
وحسب مصادر مصاوية فقد عرضت إدارة سموحة المصري لكرة القدم على منير الجعواني تدريب فريقها خلفا لحسام حسام، وهو العرض الذي رفضه المدرب السابق لنهضة بركان بعدما أبدى رغبته في الاستمرار على رأس الطاقم التقني للنمور الصفر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجعواني يرغب في تحقيق الصعود إلى القسم الأول رفقة ممثل الكرة الفاسية، مؤكدا التزامه مع المجموعة ورغبته في إسعاد جماهير الفريق التي تراهن على خبرته لتحقيق أبرز أهداف الموسم، والممثل في العودة إلى القسم الممتاز.
وبعدما رفض الجعواني عرض سموحة، توجهت إدارة الأخير نحو خيار حمادة صدقي، مدرب الهلال السوداني الذي سبق أن أشرف على المجموعة موسم 2013-2014، وقادها لوصافة الدوري وكأس مصر، بعدما شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في المفاوضات بينهما.
ورغم نفي صدقي فكرة الرحيل عن تدريب الهلال، إلا أن مصادر داخل سموحة أكدت أن المفاوضات مستمرة لإقناعه بتولي المهمة، وأن هناك شبه اتفاق على بعض الأمور، ومن المقرر أن تعلن خلال الساعات المقبلة عن هوية المدرب الجديد.
يذكر أن فريق سموحة تعادل سلبيا بدون أهداف، الأحد، أمام حرس الحدود، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب المكس، في الجولة الـ13 من الدوري المصري، تحت قيادة الحكم نادر قمر الدولة.