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كُتّاب وآراء
ركلات الترجيح تقود الريال إلى إحراز السوبر الإسباني
توج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب فوزه 4-1 بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الأحد.
وعلى ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية، عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.
وخلال الوقت الإضافي لعب الريال بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 115، لكن أتلتيكو لم يستغل النقص العددي في صفوف منافسه، لينتهي أيضا بالتعادل بدون أهداف ويضطر الفريقان للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الريال.
وبذلك، قلص الريال الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، إلى لقبين فقط.