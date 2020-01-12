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الرئيسية | رياضة | حسنية أكادير يهزم "سان بيدرو" الإيفواري بثلاثية في كأس "الكاف"

حسنية أكادير يهزم "سان بيدرو" الإيفواري بثلاثية في كأس "الكاف"

حسنية أكادير يهزم "سان بيدرو" الإيفواري بثلاثية في كأس "الكاف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 12 يناير 2020 - 21:50

حقق فريق حسنية أكادير لكرة القدم، فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه "سان بيدرو" الإيفواري، في نزال الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، بملعب أدرار بأكادير.

وبدأت العناصر "السوسية" مجريات المباراة بشكل جيد، من خلال استحواذهم على الكرة والسيطرة المطلقة على مجريات اللعب، مع البحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق الإيفواري، في الوقت الذي اعتمدت عناصر هذا الأخير على المرتدات الهجومية لتهديد مرمى عبد الرحمان الحواصلي.

وتوالت مناورات الفريق المغربي خلال الشوط الأول، إذ تفنن رفاق كريم باعدي، في تضييع العديد من الفرص السانحة للتهديف، كانت أبرزها كرة تامر صيام، أمام الشباك في حدود الدقيقة 24.

وتراجع الأداء الهجومي للحسنية في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، إذ سقطوا في التسرع والارتباك الشيء الذي ضيع عنهم العديد من الكرات في نصف ملعب الفريق الخصم، ليتواصل هذا السيناريو إلى غاية إنهاء الحكم التونسي سالمي صادوق، تفاصيل الجولة الأولى بدون أهداف.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن كريم البركاوي، من هز الشباك وإحراز هدف التقدم للحسنية في حدود الدقيقة 50، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق، والثالث في الدقيقة 59، محرزا "هاتريك" تاريخي وضع به الحسنية الرجل الأولى في ربع نهائي كأس "الكاف".

وخاض لاعبو الحسنية باقي فترات المواجهة بارتياح كبير، فيما لم يظهر الفريق الإيفواري أي ردة فعل بعد ثلاثية البركاوي، لتنهي صافرة سالمي صادوق، تفاصيل المواجهة بفوز ثمين ومستحق لرفاق العميد عبد الرحمان الحواصلي.

ورفع الحسنية رصيده بعد هذا الفوز للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ليضع بذلك القدم الأولى في ربع النهائي، فيما جمدت الهزيمة رصيد "سان بيدرو" الإيفواري في نقطتين بالمركز الأخير.

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