الوداد والرجاء يقتربان من الربع في دوري الأبطال

هسبريس - و.م.ع

عزّز فريقا الوداد والرجاء حظوظهما في التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا، بعد تعادل الأول مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بدون أهداف، وتقاسم الثاني لنتيجة مباراته مع بيترو اتليتيكو الأنغولي بميدان هذا الأخير بهدفين لمثلهما.

وبحصول الفريقين على نقطة ثمينة خارج قواعدهما، يصبح رصيد الرجاء في المجموعة الرابعة 7 نقاط، خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة بعشرة، في حين يحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط، خلف صان داونز الجنوب إفريقي بـ10 نقاط؛ الذي حجز بطاقة التأهل مبكرا إلى الدور الموالي.

وبذلك تصبح الجولة المقبلة لممثلي الكرة الوطنية في هذه البطولة مهمة للغاية، لضمان التأهل إلى الدور الموالي.

وفي المجموعة الأولى، حسم مازيمبي الكونغولي الأمر مبكرا، بعدما حقق فوزا صعبا على ملعبه، على بريميرو أغوسطو الأنغولي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحجز بذلك أولى بطاقات ربع النهائي.

وضمن المجموعة ذاتها، فاز الزمالك المصري على ضيفه زيسكو الزامبي بهدفين دون رد، وقع الدولي المغربي أشرف بن شرقي أحدهما، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويقترب من مرافقة مازيمبي لربع النهائي، في حين تجمد رصيد زيسكو وبريميرو اغوسطو عند نقطتين فقط.

وضمن المجموعة الثانية، حقق النجم الساحلي نتيجة الفوز على مضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، ليعتلي صدارة المجموعة بـ9 نقاط، ويقترب من بلوغ الدور الموالي.

أما الأهلي المصري فحقق تعادلا مخيبا مع مضيفه بلاتنيوم الزيمبابوي، بهدف لمثله، ليرفع بطل مصر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما حصد الفريق الزيمبابوي نقطته الأولى.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل الوداد أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بـ2-2. وسجل لبيترو أتلتيكو هيرنلسون وسيلاس داني في الدقيقتين الـ22 والـ45، وكاسونجو كادازي ويحيى جبران للوداد في الدقيقتين الـ12 والـ56 من ركلة جزاء.

ورفع الوداد رصيده في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما حصد الفريق الأنغولي نقطته الثانية واستمر في المركز الأخير.

وضمن المجموعة ذاتها، حسم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، حامل لقب نسخة 2016، تذكرة التأهل بعدما كرر فوزه على اتحاد الجزائر بهدفين مقابل هدف وحيد، رافعا رصيده إلى 10 نقاط.

وبذلك، تجمد رصيد الفريق الجزائري الذي أضاع ركلة جزاء في الدقائق الخمس الأخيرة عند نقطتين فقط، وأصبحت مهمته صعبة في التأهل.

وفي المجموعة الرابعة، عاد حامل اللقب الترجي، في آخر نسختين، بفوز ثمين خارج الديار أمام فيتا كلوب الكونغولي، بثنائية ليرفع رصيده لـ10 نقاط في الصدارة، وبذلك يحتاج فريق "باب سويقة" إلى نقطة وحيدة من مباراتين لضمان التأهل.

ويعد الترجي الفريق الوحيد في البطولة، الذي لم يستقبل إلى حد الآن أي هدف في هذا الدور.

وعن المجموعة ذاتها، تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع ضيفه الرجاء ليرفع الشبيبة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث؛ فيما عزز الرجاء مركزه الثاني برصيد 7 نقاط، واقترب من بلوغ ربع النهائي.