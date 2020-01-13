إنييستا ينتقد طريقة التعامل مع فالفيردي في البارصا

هسبريس ـ مُتابعة

انتقد نجم برشلونة السابق، الإسباني أندريس إنييستا الطريقة التي يتعامل بها الفريق الكتالوني مع المدرب إرنستو فالفيردي، والتي وصفها بـ"القبيحة بعض الشيء"، ودعا البرصا إلى احترام مديره الفني.

وتشير التقارير إلى أن إدارة برشلونة تريد فسخ التعاقد مع فالفيردي عقب السقوط في كأس "السوبر الإسباني"، وقبله التعادل في ديربي كتالونيا بالليغا أمام اسبانيول، ليفشل البلاوغرانا في الحفاظ على فارق النقاط عن ريال مدريد ويتقاسم معه الصدارة.

وفي تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، قال قائد برشلونة السابق: "الطرق هي أكثر ما يمكن أن يؤلم"، معتبرا أن وضع فالفيردي "بات ضعيفا جدا".

وشدد إنييستا على أن "احترامالمدرب الذي لديك ينبغي أن يكون موجودا دائما"، مضيفا :"بعيدا عن أن كل شخص منا قد يروق له المدرب أو لا، الوضع ليس لطيفا بالنسبة لأحد".

كما أشار الحامل لقب "الرسّام" إلى أن علاقته طيبة للغاية بمدرب البرصا الحالي، وأنهما كانا على اتصال خلال العام الأخير.

وعن رفض تشافي هيرنانديز ورونالد كومان تولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، الآن، أكد إنييستا أن كلاهما مؤهل لذلك ولكن "كل شخص يقرر ما إذا كان الوقت ملائما".

وكان بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أبدى أيضا أسفه لطريقة معاملة البرصا لفالفيردي، وأشار إلى أنه حزين لوضع نظيره في الفريق الكتالوني وأكد أنه "لا يستحق هذا".