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الرئيسية | رياضة | الوداد ينفصل عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش

الوداد ينفصل عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش

الوداد ينفصل عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 13 يناير 2020 - 18:05

انفصل نادي الوداد البيضاوي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد ستة أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر، بحسب ما أفاد رئيسه الإثنين.

وقال رئيس الوداد سعيد الناصري لوكالة "فرانس برس" إن النادي قرر الانفصال عن مانولوفيتش "بشكل حبي"، دون تفاصيل حول أسباب هذا القرار.

وتولى مانولوفيتش (57 عاما) تدريب الوداد في يوليوز الماضي بموجب عقد يمتد لعامين، وذلك إثر رحيل المدرب الأسبق التونسي فوزي البنزرتي.

وتعادل الوداد البيضاوي (2-2) في آخر مباراة له مع مانولوفيتش السبت في ملعب نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط بعد أربع مراحل، متخلفا عن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بأربع نقاط، وهو نفس المركز الذي يحتله في ترتيب الدوري المغربي بفارق 4 نقاط عن المتصدر نهضة بركان.

وسبق لمانولوفيتش أن عمل في إفريقيا مدربا ثلاثة أندية أنغولية، هي كابوسكورب وساغرادا وبريميرو دي أغوستو، وقاد الأخير إلى لقب الدوري المحلي عام 2018 وإلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما أزاح مازيمبي الكونغولي الديموقراطي من ربع النهائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - السراب الاثنين 13 يناير 2020 - 18:21
تحية عالية لفريق الفتح الرباطي الذي يبقى النموذج الجيد لنادي احترافي في المغرب أما أغلب الفرق الأخرى فهي فرق نتائج و دكاكين تبيع و تشتري أكثر من 20 لاعب في السنة!!
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30
2 - أطلسي الاثنين 13 يناير 2020 - 18:21
كان معروف بقدوم الأرجنتيني السابق لأكادير وتعويضه لزوران.مدرب ضعيف ليس بحجم الوداد.
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20
3 - شجعوا الاطر الوطنية الاثنين 13 يناير 2020 - 18:22
شجعوا الاطر الوطنية ولو على حساب نتائج المدى القريب، فضلوا المدى البعيد، ساهموا في تطوير الاطر الوطنية وأعطوهم 3 سنوات على الاقل لتكوين فريق وتكتيك واستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد. بدل تقزيم مهمة المدرب الى ربح مبارات او مبارتين او ثلاث
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21
4 - Widadi الاثنين 13 يناير 2020 - 18:28
لماذا المدرب الاجنبي مفضل رغم انه اقل كفاءة وشهادات من المدربين الوطنيين مثل عزيز كركاش و العامري و فوزي جمال ،اذا كان المسيرين لايثقون في الأطر المغربية فنحن بدورنا لانثق في المسيرين اللذين لديهم عقدة الاجنبي
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16
5 - صطوف الاثنين 13 يناير 2020 - 18:30
الفرق المغربية تريد النتائج في الحين وليس لها الوقت للصبر على المدرب جيبو غاموندي بلاصتو
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5
6 - عبد الوهاب تطوان الاثنين 13 يناير 2020 - 18:31
مدرب لا يتسم بالجرأة. وخططه تعتمد الحيطة و الحذر. المدربين مثه كثر. على وداد الأمة بمدرب مثل سيميوني الأرجنتيني.
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4
7 - Rouge الاثنين 13 يناير 2020 - 18:34
دوسابر سيعود لتدريب الوداد والصحابي كمدرب مساعد,اما غاموندي فلا يتوفر على ديبلوم A وكان يستفيد من استثناء مع الحسنية.الرئيس اخطء كثيرا بعدم تعاقده مع لاعبين في الصيف والان يتعاقد مع لاعبين دون التئكد من مستواهم
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-1
8 - كطاولنيا الاثنين 13 يناير 2020 - 18:57
كان مدربا عاديا يقوم بواجباته على أحسن مايرام..لكن المشكل في المنظومة الودادية التي لاتعرف ماذا تريد من المدرب ومن الفريق ..يريدون مدرب متل غوارديولا وفريق متل البارصا..
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-1
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