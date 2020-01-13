الوداد ينفصل عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش

هسبريس - أ.ف.ب

انفصل نادي الوداد البيضاوي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد ستة أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر، بحسب ما أفاد رئيسه الإثنين.

وقال رئيس الوداد سعيد الناصري لوكالة "فرانس برس" إن النادي قرر الانفصال عن مانولوفيتش "بشكل حبي"، دون تفاصيل حول أسباب هذا القرار.

وتولى مانولوفيتش (57 عاما) تدريب الوداد في يوليوز الماضي بموجب عقد يمتد لعامين، وذلك إثر رحيل المدرب الأسبق التونسي فوزي البنزرتي.

وتعادل الوداد البيضاوي (2-2) في آخر مباراة له مع مانولوفيتش السبت في ملعب نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط بعد أربع مراحل، متخلفا عن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بأربع نقاط، وهو نفس المركز الذي يحتله في ترتيب الدوري المغربي بفارق 4 نقاط عن المتصدر نهضة بركان.

وسبق لمانولوفيتش أن عمل في إفريقيا مدربا ثلاثة أندية أنغولية، هي كابوسكورب وساغرادا وبريميرو دي أغوستو، وقاد الأخير إلى لقب الدوري المحلي عام 2018 وإلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما أزاح مازيمبي الكونغولي الديموقراطي من ربع النهائي.