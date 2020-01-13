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كُتّاب وآراء
إصابة مسؤول في حسنية أكادير إثر أعمال شغب
أسفرت أعمال شغب وقعت عقب المباراة التي جرت بين حسنية أكادير وسان بيدرو الإيفواري لكرة القدم، مساء أمس الأحد بالملعب الكبير بأكادير، عن إصابة المدير الإداري لفريق الحسنية، خالد السعدي، بجروح على مستوى رأسه.
المباراة جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكانت قد انتهت بفوز الحسنية على الفريق الضيف بـ3-0.
وذكر الدكتور عبد الكريم كركاش، طبيب فريق حسنية أكادير، أنه بعدما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب داخل الملعب، تم نقله على وجه السرعة إلى مصحة خصوصية، حيث خضع لفحوصات دقيقة، إذ أصيب على مستوى رأسه بحجر طائش يحتمل أن يكون مصدره أحد المتفرجين، مضيفا أنه أمضى ليلة أمس في مصلحة الإنعاش، قبل أن يغادرها اليوم بعدما اتضح للطاقم الطبي المعالج أن حالته الصحية لا تدعو للقلق، على أن يبقى تحت المتابعة الطبية تفاديا لأي مضاعفات مفاجئة محتملة.
يشار إلى أن بعض الأفراد ممن تابعوا مباراة حسنية أكادير أمام سان بيدرو الإيفواري، قاموا في أعقاب انتهاء المقابلة بأعمال شغب في الملعب الكبير لأكادير، حيث تم رشق الطاقم الإداري للحسنية بقنينات ماء وحجارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
٢_ من قام بهذا الفعل لا يمث لجمهور الغزالة باى علاقة.
٣_ يجب إعادة النظر في طريقة الدخول إلى الملعب.
٤_ كان يجب اعتماد طرق جديدة ومتطورة في عمليات الولوج إلى الملعب( نظير ما سيتم اعتماده بمركب محمد الخامس).
٥_الان وبعد التحاق كاموندي بالوداد يجب نسيان عودته إلى عرين الحسنية وسيكون لزاما على الجمهور مساندة الفريق في قادم الأيام.
٦_وفي الاخير لا يجب نسيان كابوس القسم الثاني ان لم تتظافر الجهود للخروج من هذا النفق.
مجرد رأي ليس إلا.