الأرجنتيني غاموندي مدربا جديدا لنادي الوداد البيضاوي

هسبريس - أ.ف.ب

انفصل نادي الوداد البيضاوي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، الإثنين، عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد ستة أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر، واستعاض عنه بالأرجنتيني ميغيل غاموندي.

وأعلن النادي في وقت لاحق في صفحته على "فيسبوك" تعيين الأرجنتيني غاموندي (53 عاما) على رأس إدارته الفنية، علما بأنه سبق للأرجنتيني العمل في المغرب بإشرافه على حسنية أكادير قبل أن ينفصل عنه في نونبر الماضي.