"دورتموند" يطمئن جمهوره بشأن مستقبل حكيمي

أوعنا بلعيد

عادت إدارة بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لتطمئن أنصار الفريق بخصوص مستقبل الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب مع أسود الفيستفال على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأكد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أن إدارة ناديه ستفعل ما في وسعها وما هي قادرة عليه بغية الحفاظ على خدمات المدافع المغربي حكيمي الذي ستنتهي إعارته الصيف المقبل.

وقال المسؤول الألماني أثناء حديثه لوسائل الإعلام: "بدون شك، أشرف حكيمي سيعود إلى ناديه الأم ريال مدريد في يوليو المقبل بعد نهاية فترة استعارته طبقا لما تنص عليه بنود عقده".

وعاد ليستدرك قائلا: "يسرنا أن نشاهد اللاعب يلعب بقميص نادينا لوقت طويل، وهذه من البديهيات وكل شيء واضح، لكننا لا نستطيع التأثير عليه وحده، فاللاعب سعيد معنا ويدرك مدى تطوره هنا في ألمانيا".

وبعث المدير الرياضي لشالكه برسائل مطمئنة إلى عشاق الفريق واللاعب المغربي الشاب، قائلا: "لا أظن أن اللاعب سيغادر إلى مكان آخر بهذه السهولة، فكما شاهدتم ومن خلال ما يدلي به من تصريحات هو مرتاح جدا مع الفريق، وسيتم حسم مستقبله في الأشهر المقبلة".

يشار إلى أن ذهن اللاعب حكيمي مشوش بين العودة إلى ناديه الأم ريال مدريد والبداية من جديد، وبين تحقيق حلمه والبقاء مع دورتموند حيث صقل موهبته وبات نجما كبيرا بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب واعد في القارة الإفريقية لعام 2019.