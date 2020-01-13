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الرئيسية | رياضة | برشلونة الإسباني يعلن إقالة مدربه "إرنستو فالفيردي"

برشلونة الإسباني يعلن إقالة مدربه "إرنستو فالفيردي"

برشلونة الإسباني يعلن إقالة مدربه "إرنستو فالفيردي"
هسبريس - رويترز
الاثنين 13 يناير 2020 - 23:29

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إقالة مدربه إرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين مدربا جديدا للفريق.

وتعرض المدرب البالغ من العمر 55 عاما، الذي قاد برشلونة لإحراز اللقب في 2018 و2019، لانتقادات هذا الموسم بعد تراجع مستوى الفريق رغم تصدره للترتيب مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

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