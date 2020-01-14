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الرئيسية | رياضة | المكتب التنفيذي لـ"الكاف" يجتمع في مدينة العيون

المكتب التنفيذي لـ"الكاف" يجتمع في مدينة العيون

المكتب التنفيذي لـ"الكاف" يجتمع في مدينة العيون
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:11

شكلت الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، واجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمدينة العيون، أبرز محاور اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للعبة، المنعقد في الرباط.

وذكر بلاغ للجامعة أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الجامعة فوزي لقجع، استعراض مواعيد كرة القدم الكبرى التي ستشهدها المملكة في الأيام القليلة المقبلة، وفي مقدمتها انعقاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمدينة العيون على هامش نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة.

وأضاف المصدر ذاته أن مولود أجف، رئيس لجنة كرة القدم داخل القاعة والكرة الشاطئية، قدم عرضا حول الاستعدادات لهذا الحدث الإفريقي، مؤكدا أن هذه الاستعدادات تمر في ظروف جيدة لاستقبال جميع المشاركين من منتخبات ووفود رسمية وإعلامية ، فضلا عن جماهير الفرق المتبارية.

كما يستضيف مركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، بداية شهر فبراير المقبل، يوما دراسيا حول تطوير البنيات التحتية بإفريقيا في مجال كرة القدم بمشاركة ممثلي جميع الإتحادات الإفريقية، وأعضاء الإتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، قدم كل من حسن الفيلالي رئيس لجنة قانون اللاعب وعبد العزيز الطالبي رئيس لجنة المراقبة والتدبير عرضا حول وضعية مالية الفرق، والملفات الموضوعة لدى غرفة النزاعات، حيث تم الاتفاق على التزام الأندية بالسقف المالي المخصص من طرف اللجنة المشتركة بين مراقبة مالية الأندية ولجنة تأهيل اللاعب في بداية الموسم مع وجوب تقديم ضمانات بنكية، عوض الضمانات الذاتية والشخصية بالنسبة للأندية التي تجاوزت السقف المحدد سالفا من أجل التعاقدات الجديدة .

وبخصوص عقود المدربين تم التاكيد على ضرورة التمسك بالقرار الساري المفعول، والمصادق عليه سابقا من طرف المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي جاء بطلب سابق من ودادية المدربين مع التشديد على عدم قبول العقود المبرمة بين الأطر التقنية التي تم فسخ عقدها خلال نفس الموسم الرياضي.

كما طلب فوزي لقجع ، في ختام هذا الإجتماع، من رئيسي العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية وكرة القدم المتنوعة تهييئ برنامج عمل لتطوير اللعبتين، خلال الأسبوع المقبل، بغية مناقشته وإيجاد الوسائل الضرورية من أجل تطبيقه.

من جانبه، قدم جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، تقريرا مفصلا عن الاستعدادات الجارية حول تقنية المساعدة بالفيديو "V.A.R"، في البطولة الوطنية؛ حيث تم تحديد الجولة الأولى من مرحلة الإياب لتطبيقها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - إسلام إسلام الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:30
هدا الإجتماع بمدينة العيون الحبيبة لأسرة كرة القدم الإفريقية. ماهو إلا اعتراف دولي أفريقي بمغربية الصحراء.الى الجحيم يابوليزيرو
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12
2 - عبد الوهاب تطوان الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:31
ضربة امعلم ان تم الاجتماع
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8
3 - هااام جدا الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:39
اتمنى ان يمنع اي مدرب اقيل من البطولة المغربية العمل داخل المغرب لمدة سنتين حتى يقدمو احسن ما عندهم ولا يكلفو النوادي اموال باهضة من اوال الشعب دون فائدة الان المدرب يمسك نادي وحقق نتائج سلبية وادا ارادو اقالته يطالب بمستحقاته وهو فاشل اما ادا استقال احسن يسمح له بالعمل
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