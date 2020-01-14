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كُتّاب وآراء
المغرب أمام مصر في إقصائيات كأس العالم للشابات
يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، يوم 17 يناير الجاري، نظيره المصري في لقاء ذهاب الدور التمهيدي للإقصائيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بملعب "بتروسبورت" في القاهرة.
ولهذا الغرض وجهت لمياء بومهدي، مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، الدعوة إلى 19 لاعبة للمشاركة في هذه المباراة.
يتعلق الأمر بوصيلة إملاق من النجم الرياضي أورنايزيين الفرنسي وسكينة وهبي من جمعية نجم المستقبل وفاطمة الزهراء الغربي من بريمة إيسكولا مانو الإسباني، ونسيمة جواد وضحى احمامو من اتحاد طنجة وصفاء بنوك من نجاح سوس.
كما استدعيت نورة موادني وأميمة العمراني وجيهان البرشي وصفية البوفتيني من شباب أطلس خنيفرة، وسماح خرواش وأميمة الطيار من جمعية رجاء ايت عزا وزينب عاصيم من جمعية الزهور المحمدية وفاطمة الزهراء عكيف من جوهرة نجم العرائش.
وتضم اللائحة، أيضا، مينة البطاش من نادي بلدية العيون ونهيلة بوعلطين من آسا الزاك ودليلة بارحو من فونداسيو تيراسا الإسباني، وزينب الرضواني من الجيش الملكي وفدوى صالبي من النادي البلدي مكناس.