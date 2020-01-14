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الرئيسية | رياضة | سيتيين: لم أتخيل تدريب البارصا ولو في الأحلام

سيتيين: لم أتخيل تدريب البارصا ولو في الأحلام

سيتيين: لم أتخيل تدريب البارصا ولو في الأحلام
هسبريس - إفي
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:20

أكد المدرب الجديد لفريق برشلونة كيكي سيتيين، اليوم الثلاثاء، أنه لم يحلم قط بتولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، الذي طالما كان يدافع عن أسلوب لعبه.

وخلال تقديمه كمدرب جديد البارصا قال سيتيين: "لم أكن لأتخيل أن أكون هنا ولا حتى في أفضل أحلامي"، وذلك عقب توقيع عقده مع النادي الكتالوني لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول حتى 30 من يونيو 2022 ، خلفا للمدرب المقال إرنستو فالفيردي.

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