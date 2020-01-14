24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "تخزين مياه الأمطار" يمنح إعدادية مغربية "جائزة زايد للاستدامة" (5.00)

  2. متى تكون المعرفة حقا؟ (5.00)

  3. أسر مغربية تفضل المدارس الإسبانية أمام غلاء التعليم الخصوصي (5.00)

  4. فتح تحقيق في "اختلالات" مشروع كورنيش أسفي (5.00)

  5. "دار الأمومة" بإملشيل تعدد إكراهات خدمة الحوامل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مستجد يبعد أمرابط عن نابولي ويقربه من ميلان

مستجد يبعد أمرابط عن نابولي ويقربه من ميلان

مستجد يبعد أمرابط عن نابولي ويقربه من ميلان
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 21:37

ارتبط مستقبل الدولي المغربي سفيان مرابط، لاعب هيلاس فيرونا لكرة القدم، بالانتقال إلى فريق أنتر ميلان بعدما كان قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة الصيف المقبل بقميص نادي الجنوب الإيطالي نابولي.

وحسب مصادر هسبريس فقد شوهد محمد سينوح، وكيل أعمال أمرابط، بمدينة ميلانو الإيطالية، ما فتح تكهنات كبيرة حول صفقة محتملة ينتقل بموجبها موكله للعب بقميص أنتر ميلان ابتداء من المركاتو المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وكيل أعمال متوسط ميدان الأسود وصل إلى مدينة ميلانو بغية الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إدارة النراتزوري الراغبة في الاستفادة من خدمات اللاعب، لاسيما عقب فشل صفقة انتقاله إلى نابولي.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أكدتا الأسبوع الماضي أن إدارة نابولي اتفقت مع النادي البلجيكي كلوب بروج على إبرام صفقة التعاقد مع أمرابط مقابل 15 مليون أورو، بالإضافة إلى مليون أورو كمكافآت؛ غير أن الشروط الشخصية للاعب أفشلت إتمام صفقة التعاقد.

وتدور الخلافات حول مدة التعاقد، بالإضافة إلى إصرار متوسط ميدان الأسود على وضع شرط جزائي بقيمة 40 مليون أورو في عقده الجديد.

يذكر أن أمرابط، البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، لا يستطيع الانتقال إلى أي ناد خلال المركاتو الشتوي الجاري، لأنه خاض بعض المباريات رفقة كلوب بروج البلجيكي مطلع هذا الموسم، ولا يمكنه بالتالي تمثيل 3 أندية في موسم واحد.كان مسؤولو نابولي يرغبون في حسم صفقة التعاقد مع اللاعب المتألق حاليا مع فيرونا مبكرا، بغية قطع الطريق على أنتر ميلانو المهتم كذلك بخدماته، على أن ينضم إلى ناديه الجديد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.