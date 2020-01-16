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الرئيسية | رياضة | أندية أسفل الترتيب في إيطاليا تطلب خدمات بوربيعة

أندية أسفل الترتيب في إيطاليا تطلب خدمات بوربيعة

أندية أسفل الترتيب في إيطاليا تطلب خدمات بوربيعة
أوعنا بلعيد
الخميس 16 يناير 2020 - 00:50

انضم نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات الدولي المغربي مهدي بوربيعة، لاعب ساسولو، بغية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر هسبريس، فقد دخلت إدارة بريشيا في منافسة مع نظيرتها لفريق ليتشي؛ إذ ترغبان معا في التعاقد مع متوسط ميدان الأسود خلال المركاتو الحالي من أجل تعزيز تركيبة فريقيهما جراء ما يحققانه من نتائج سلبية منذ بداية الموسم.

وترغب الأندية الإيطالية المتنافسة على خدمات اللاعب سالف الذكر في استغلال وضعيته الحالية مع ناديه ساسولو الذي لم يعد يعتمد كثيرا على خدماته بشكل أساسي، لاسيما عقب الإصابة التي ألمت به مؤخرا وجعلته يغيب عن الميادين بعدما لعب سبع مباريات فقط خلال شطر الذهاب تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد أمام بيروجيا في مسابقة الكأس.

ويجتاز فريق بريشيا لحظات عصيبة بالدوري الإيطالي الممتاز جرت عليه انتقادات الأنصار جراء النتائج المتذبذبة التي يحققها؛ إذ بعد مرور 19 جولة لا يملك في رصيده غير 14 نقطة محتلا بذلك المركز قبل الأخير، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل مرتين بينما تكبد مرارة الهزيمة 13 مرة.

وليتشي ليس أفضل حالا من بريشيا الذي لا تفصله عنه سوى نقطة يتيمة؛ ففي رصيده 15 نقطة حصل عليها من ثلاثة انتصارات وستة تعادلات وعشر هزائم، محتلا بذلك المركز الـ17.

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