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كُتّاب وآراء
أولمبيك أسفي يفقد خدمات هدافه أمام اتحاد جدة
تلقى الطاقم التقني لفريق أولمبيك أسفي لكرة القدم ضربة قوية قبل مواجهة الاتحاد السعودي، الأربعاء، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وسيحرم محد الكيسر، مدرب القرش المسفيوي، من خدمات مهاجمه الإيفواري كوفي بوا، بعدما تأكد غيابه عن المباراة لعدم جاهزيته، وفق ما أكده الجهاز الطبي للفريق.
ويعتبر غياب المهاجم السابق لفريق المغرب الرياضي الفاسي عن مباراة اتحاد جدة السعودي، خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "الجوهرة المشعة"، ضربة موجعة لفريق أسفي نظرا للدور الذي يلعبه في جبهة الهجوم.
كما تحوم شكوك حول مشاركة المدافع المهدي خاليص في هذه المباراة بسبب الإصابة التي يشكو منها؛ إذ ينتظر الطاقم التقني قرار طبيب الفريق للحسم في أمر مشاركة اللاعب من عدمها.
وارتبطا بالقرش المسفيوي دائما، حرم مسؤولو اتحاد جدة ضيفهم المغربي من التدرب في الملعب "الجوهرة المشعة" الذي سيحتضن المباراة، بمبرر كثرة اللقاءات التي جرت فوق أرضيته مؤخرا وأثرت بشكل كبير على عشبه، وخاض المران الأخير بالملعب الملحق.