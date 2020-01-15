24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/01/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- التفريق بين الأمازيغ والعرب
- أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون الإغلاق ليلاً
- أولمبيك أسفي يفقد خدمات هدافه أمام اتحاد جدة
- فيدرالية تستنكر "ضرب مجهودات" الفرق المسرحية
- الشتاء يجمد أجساد أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
- المغرب يطرق باب "نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي" إلى أوروبا - (109)
- الحكومة تُبرئ "الساعة الإضافية" من انتشار "الكريساج" بالمغرب - (109)
- زيادة جديدة في المحروقات .. أسعار بيع الوقود ترهق الجيوب بالمملكة - (79)
- مبادرة برلمانية تراهن على إلغاء الإعدام وتجريم الاغتصاب الزوجي - (76)
- الكثيري: المستعمر مهّد لتفريق الأمازيغ والعرب في الكتاب المدرسي - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نهضة الزمامرة يمطر شباك نهضة بركان بخماسية
الأربعاء 15 يناير 2020 - 17:25
فاز فريق النهضة الرياضية الزمامرة بخماسية نظيفة على حساب ضيفه نهضة بركان، في النزال المؤجل عن الجولة 12 من منافسات الدوري، الذي جمع بينهما بعد زوال اليوم الأربعاء.
وأنهى البياض نتيجة الشوط الأول، قبل أن ينهار الفريق البركاني في الجولة الثانية، حيث استقبلت شباكه خماسية تناوب على تسجيلها لنهضة الزمامرة كل من عبد الصمد المباركي ( هدفين) وهشام مرشاد، وزكرياء كياني، وإبراهيم البحري.
ورفع نهضة الزمامرة رصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ النقطة 16 في الصف التاسع، فيما جمدت الهزيمة رصيد النهضة البركانية في حدود 27 نقطة بالصدارة.