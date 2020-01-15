نهضة الزمامرة يمطر شباك نهضة بركان بخماسية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

فاز فريق النهضة الرياضية الزمامرة بخماسية نظيفة على حساب ضيفه نهضة بركان، في النزال المؤجل عن الجولة 12 من منافسات الدوري، الذي جمع بينهما بعد زوال اليوم الأربعاء.

وأنهى البياض نتيجة الشوط الأول، قبل أن ينهار الفريق البركاني في الجولة الثانية، حيث استقبلت شباكه خماسية تناوب على تسجيلها لنهضة الزمامرة كل من عبد الصمد المباركي ( هدفين) وهشام مرشاد، وزكرياء كياني، وإبراهيم البحري.

ورفع نهضة الزمامرة رصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ النقطة 16 في الصف التاسع، فيما جمدت الهزيمة رصيد النهضة البركانية في حدود 27 نقطة بالصدارة.

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