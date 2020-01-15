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كُتّاب وآراء
أولمبيك أسفي يعود بتعادل أمام الاتحاد السعودي
عاد فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه اتحاد جدة السعودي، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.
وبدأت العناصر المسفيوية مجريات النزال بشكل جيد، حيث أتيحت لهم فرصة سانحة للتهديف مع بداية أطوار المواجهة، فيما نجحوا في إبعاد الخطورة عن مرمى الحارس مختار مجيد، بعد سيطرة عناصر الفريق السعودي واستحواذهم على الكرة والبحث عن ممرات في الخط الخلفي للفريق المغربي.
وفي حدود الدقيقة 28 تمكن أيوب الكعداوي، من هز شباك الاتحاد وإحراز هدف السبق للفريق المغربي، حافظ عليه أبناء المدرب محمد الكيسر إلى غاية إطلاق صافرة نهاية الجولة الأولى بالتقدم بهدف نظيف.
ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن الفريق السعودي من تسجيل هدف التعادل عن طريق رأسية مركزة للاعب عبد الإله سعد المالكي، في حدود الدقيقة 47، هزمت الحارس مختار مجيد، معيدا بذلك التكافؤ لنتيجة المباراة.
ورمى لاعبو اتحاد جدة بثقلهم في باقي الدقائق على نصف ملعب أولمبيك أسفي بحثا عن إيجاد ممرات لمرمى مختار مجيد، إذ أتيحت لهم بعض فرص التهديف التي شكلت الخطورة على دفاع وحارس الفريق المغربي، فيما تراجع المردود الهجومي لرفاق وليد الصبار، بشكل كبير في الجولة الثانية.
ولم تعرف باقي دقائق المواجهة أي جديد على مستوى النتيجة، لتنهي صافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال، تفاصيلها بالتعادل الإيجابي، في انتظار مباراة الإياب بأسفي.