الرجاء يدك شباك مضيفه اتحاد طنجة برباعية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم فوزا عريضا (4-1) على حساب مضيفه اتحاد طنجة، في النزال المؤجل عن الجولة الـ 11 من منافسات البطولة الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وتحركت الآلة الهجومية للفريقين منذ الدقائق الأولى، حيث بحث كل منهما عن الوصول إلى مرمى الطرف الآخر بشكل مبكر، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، كانت أخطرها عن طريق رفاق العميد الرجاوي محسن متولي.

وفي حدود الدقيقة 31، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك وافتتاح النتيجة للرجاء بتسديدة قوية بعد تمريرة محكمة من رفيقه محسن متولي، قبل أن يعزز العائد محمود بنحليب النتيجة بهدف ثان بعد خمس دقائق من الهدف الأول.

وأتيحت فرص سانحة للتهديف للاعبي الرجاء لم يتعامل معها كل من الحافيظي وبنحليب بالشكل الأمثل، قبل أن يعاقبهم أصحاب الأرض بهدف تقليص النتيجة في الوقت الضائع من الشوط الأول عن طريق محمد العمراوي من ركلة جزاء احتسبها الحكم داكي الرداد.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، عاد محمود بنحليب ليقتنص هدفه الشخصي الثاني الثالث لفريقه في حدود الدقيقة الـ49، قبل أن يسير مالانغو على منواله ويسجل هدفه الثاني الرابع للرجاء في حدود الدقيقة الـ66.

ورفع الرجاء رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20 في الصف الثالث وراء كل من نهضة بركان والوداد، فيما زادت الهزيمة من متاعب اتحاد طنجة في أسفل الترتيب، حيث تجمد رصيده في حدود 10 نقاط بالمركز الـ14.