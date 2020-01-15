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الرئيسية | رياضة | الرجاء يدك شباك مضيفه اتحاد طنجة برباعية

الرجاء يدك شباك مضيفه اتحاد طنجة برباعية

الرجاء يدك شباك مضيفه اتحاد طنجة برباعية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 15 يناير 2020 - 21:24

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم فوزا عريضا (4-1) على حساب مضيفه اتحاد طنجة، في النزال المؤجل عن الجولة الـ 11 من منافسات البطولة الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وتحركت الآلة الهجومية للفريقين منذ الدقائق الأولى، حيث بحث كل منهما عن الوصول إلى مرمى الطرف الآخر بشكل مبكر، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، كانت أخطرها عن طريق رفاق العميد الرجاوي محسن متولي.

وفي حدود الدقيقة 31، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك وافتتاح النتيجة للرجاء بتسديدة قوية بعد تمريرة محكمة من رفيقه محسن متولي، قبل أن يعزز العائد محمود بنحليب النتيجة بهدف ثان بعد خمس دقائق من الهدف الأول.

وأتيحت فرص سانحة للتهديف للاعبي الرجاء لم يتعامل معها كل من الحافيظي وبنحليب بالشكل الأمثل، قبل أن يعاقبهم أصحاب الأرض بهدف تقليص النتيجة في الوقت الضائع من الشوط الأول عن طريق محمد العمراوي من ركلة جزاء احتسبها الحكم داكي الرداد.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، عاد محمود بنحليب ليقتنص هدفه الشخصي الثاني الثالث لفريقه في حدود الدقيقة الـ49، قبل أن يسير مالانغو على منواله ويسجل هدفه الثاني الرابع للرجاء في حدود الدقيقة الـ66.

ورفع الرجاء رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20 في الصف الثالث وراء كل من نهضة بركان والوداد، فيما زادت الهزيمة من متاعب اتحاد طنجة في أسفل الترتيب، حيث تجمد رصيده في حدود 10 نقاط بالمركز الـ14.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Bozar الأربعاء 15 يناير 2020 - 22:54
افضل طريقة لعبت بها الرجاء ...لعب سلس سهل مع انتضار الخصم والقيام بالمرتدات السريعة ...حافيضي كان جيدا ومتولي كدلك ..باتريس نكوما لا يعحبني اداءه مند مدة يبدو مرتبكا ولا يعرف مادا يفعل بالكرة ...زريدة لاعب جيد جدا يلعب بكلتى رجليه هو مشروع موزع كبير اتمنى ان اراه يلعب وسط مكان نكوما ....بنحليب يجب ان يلعب بقوة وحزم اكثر.....المهم طريقة المرتدات و الدفاع بكل الخطوط هي افضل طريقة للرجاء حاليا مع ترك الحرية للاضهرة بالصعود ...عودة الى موضوع مباراة الجديدة وطلب الرجاء بتأجيل المباراة اقول انه يجب مساعدة الرجاء او اي فريق في مثل هاته الحالة لان الفريق يمثل الكرة المغربية ولا يمثل فقط مدينته او نفسه فقط لدى يجب على العصبة والجامعة التعامل بحكمة وليس بتصفية الحسابات واسلوب وضع العصى في الرويضة..لان الامر هو صالح الكرة المغربية وليس فقط صالح الرجاء او او او....يجب على مسؤولينا التحلي بالرزانة والحكمة و المعقول ...ويجب كدلك ابعاد رؤساء الاندية عن مراكز القرار في الجامعة والعصبة لكي نضمن بعض الديمقراطية والحياد والتخليق في الممارسة الكروية ببلادنا لان بهكدا امور سنعيش مشاكل الشغب والبوليميك
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2 - رجاوي الأربعاء 15 يناير 2020 - 23:05
ما أثلج صدري إصابتين لبن حليب .ستعطي انطلاقة جيده لهذا الاعب أن انضبط. لأن له مهارات وقادر يصبح لاعب دو شهرة .هنيئا له مزيدا من العطاء. إلا نضباط تنجح
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