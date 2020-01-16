النصيري يقترب من نادي إشبيلية بـ 20 مليون يورو

أوعنا بلعيد

يقترب الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس لكرة القدم، من تعزيز صفوف نادي إشبيلية الأندلسي بعقد طويل الأمد، وذلك خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما أصر الطاقم التقني على جلبه ليجاور مواطنه حارس الأسود ياسين بونو ومغربي الأصل إسباني الجنسية منير الحدادي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إسبانية عديدة، من بينها صحف "ماركا" و"أس" و"Eldesmarque" والبرنامج التلفزي "Elchiringuitotv"، فإن ساعات قليلة تفصل المهاجم المغربي عن الانضمام إلى العملاق الأندلسي بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم كروية، بعدما توصل المدير الرياضي لإشبيلية إلى اتفاق مع إدارة نادي ليغانيس ووكيل أعمال مهاجم الأسود.

وأضافت المصادر ذاتها أن المكتب المسير لإشبيلية سيدفع مبلغ 20 مليون يورو مقابل نيل بطاقة المهاجم الشاب، وهو المبلغ الذي قبل برايتون الإنجليزي دفعه في الميركاتو الصيفي الماضي بغية التعاقد مع اللاعب لولا تعثر مفاوضات استقدامه خلال لحظاتها الأخيرة.

وطلب الإسباني لوبتيغي، المدرب السابق لريال مدريد المدرب الحالي لإشبيلية، التعاقد مع يوسف النصيري بعدما أعجب بإمكاناته الفنية والتقنية، بالإضافة إلى رغبته في تعزيز الخط الأمامي لفريقه، لاسيما وأن المهاجم المكسيكي خافيير هرنانذيز، الملقب بشيتشاريتو، يقترب من الانتقال إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

ويعد النصيري، البالغ من العمر 22 سنة، الهداف التاريخي لفريق ليغانيس في الدوري الإسباني الممتاز الدرجة الأولى، وذلك بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفا خلال مدة موسم ونصف قضاها بقميص ناديه الحالي قادما من مالقا.