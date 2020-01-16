تشافي: رفضت تحمّل مسؤولية تدريب "البارصا"

هسبريس ـ مُتابعة

قال الإسباني تشافي هرنانديز إنه رفض عرضا من ناديه السابق برشلونة لتولي منصب مدرب الفريق خلفا لإرنستو فالفيردي.

وأضاف تشافي في مؤتمر صحفي: "تلقيت عرضا من برشلونة ولم أقبله، لأنني في مرحلة مبكرة للغاية من حياتي التدريبية، ولكن حلمي في المستقبل سيظل أن أدرب البرصا".

وعن رأيه في المدرب الجديد لبرشلونة، كيكي سيتيين، قال تشافي: "أحب المدرب الجديد لبرشلونة وطريقة عمله، وأتمنى له النجاح مع الفريق".