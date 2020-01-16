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الرئيسية | رياضة | المغرب يهزم الكونغو في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

المغرب يهزم الكونغو في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

المغرب يهزم الكونغو في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد
هسبريس - و.م.ع
الخميس 16 يناير 2020 - 13:15

تغلب المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد، اليوم الخميس، على نظيره الكونغولي بنتيجة 34 - 25، في أولى مبارياته ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، التي تحتضنها تونس ما بين 16 و26 يناير الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد غمار هذه البطولة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات الجزائر والكونغو وزامبيا.

وتتنافس منتخبات 16 بلدا لنيل البطولة الرابعة والعشرين لأمم إفريقيا في كرة اليد 2020، التي انطلقت اليوم بكل من رادس ومدينتي الحمامات ونابل.

وستمنح هذه المسابقة القارية بطاقة تأهل واحدة للألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التي ستجرى في فصل الصيف باليابان، فيما ستتيح الفرصة للفوز بست مقاعد للمونديال الذي سيقام في مصر عام 2021.

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