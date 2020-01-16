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الرئيسية | رياضة | تصفيات المونديال تضع "الأسود" في المستوى الأول

تصفيات المونديال تضع "الأسود" في المستوى الأول

تصفيات المونديال تضع "الأسود" في المستوى الأول
هسبريس - و.م.ع
الخميس 16 يناير 2020 - 15:25

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) إجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر يوم 21 يناير الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح "الكاف"، على موقعه الرسمي، أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا، بينها 14 تأهلت عن الدور التمهيدي، لتنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر دجنبر الماضي.

وكشف التصنيف الصادر عن "الفيفا"، في دجنبر الماضي، مستويات المنتخبات الـ40 المشاركة في الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

ويتواجد المنتخب المغربي في المستوى الأول إلى جانب 9 منتخبات إفريقية أخرى. وستتوزع المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق بناء على تصنيف "الفيفا".

وتنطلق منافسات الدور الثاني من هذه التصفيات في مارس المقبل، وتختتم في أكتوبر 2021، مع تأهل الفرق العشرة المحتلة لصدارة المجموعات إلى الدور الثالث المحدد في نونبر 2021.

وستحدد القرعة ذاتها مباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة فيها التواجد في "قطر 2022".

وفضلا عن المنتخب المغربي، تتواجد في المستوى الأول منتخبات السنغال والجزائر وتونس ونيجيريا وغانا ومصر والكاميرون ومالي والكونغو الديمقراطية.

ويضم المستوى الثاني منتخبات بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر والغابون وبنين وزامبيا والكونغو برازافيل.

أما المستوى الثالث فتتواجد فيه منتخبات مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزنبيق وكينيا وإفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو؛ بينما حلت في المستوى الرابع منتخبات مالاوي وأنغولا وتوغو والسودان ورواندا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

وكانت مباريات الدور التمهيدي الأول أجريت خلال الفترة ما بين 2 و10 شتنبر الماضي بمشاركة 28 منتخبا الأقل في تصنيف "الفيفا" عن شهر يوليوز الماضي في القارة الإفريقية.

وقرر "الكاف" إجراء مباريات الجولات المتبقية في مرحلة المجموعات وفق المواعيد الآتية:

-الجولة الأولى: من 23 إلى 31 مارس.

- الجولة الثانية: من 1 إلى 9 يونيو.

- الجولتين الثالثة والرابعة مارس 2021.

-الجولتين الخامسة والسادسة: شتنبر وأكتوبر 2021.

وتقام مباراتا الدور الثالث والأخير من التصفيات بنظام الذهاب والإياب في نونبر 2021. وسيكون مونديال قطر الأخير الذي تتأهل إليه 5 منتخبات للنهائيات عن القارة السمراء، لأنه ابتداء من كأس العالم 2026 سيصبح نصيب إفريقيا 9 منتخبات، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.

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