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الرئيسية | رياضة | العيون تحتضن بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022

العيون تحتضن بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022

العيون تحتضن بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022
هسبريس - و.م.ع
الخميس 16 يناير 2020 - 16:55

أعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد عدلي الحنفي، اليوم الخميس في تونس العاصمة، أن مدينة العيون ستحتضن الدروة 25 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال في سنة 2022.

وأوضح الحنفي، في أعقاب اللقاء الذي فاز فيه المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد على نظيره الكونغولي بنتيجة 34 مقابل 25 في إطار الدورة الحالية لبطولة أمم إفريقيا المقامة بتونس أن الدورة 25 من هذه البطولة ستنظم في العيون بشراكة مع مدينة كلميم، عاصمة جهة كلميم واد نون.

وأضاف الحنفي أن تنظيم البطولة المقبلة في مدينة العيون سنة 2022، "يعد مفخرة لنا لها أبعاد سياسية ورياضية".

واعتبر رئيس الجامعة من جهة أخرى، أن فوز المنتخب الوطني المغربي في مواجهة منتخب الكونغو "سيسمح لنا بالتعامل مع المبارايات المقبلة في ظروف جيدة"، مشيرا إلى أن "الحظوظ ازدادت الآن للمضي خطوات أبعد في هذه البطولة، خاصة أن الهدف الذي أتينا من أجله هو التأهل لكأس العالم، مما سيسمح لنا ببناء فريق للمستقبل وللبطولة القادمة، خصوصا وأنها ستنظم بمدينة العيون".

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