24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:23
|18:46
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التفريق بين الأمازيغ والعرب
- بوطيب يرفض التنازل عن مستحقات مادية للزمالك
- أندية أسفل الترتيب في إيطاليا تطلب خدمات بوربيعة
- ناشطة مغربيّة تخلقُ جدلَا في مليلية بسبب الحجاب
- حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمدينة وجدة
الملك يستمع إلى "ترانيم دينية" في كنيس "صلاة عطية" بالصويرة (5.00)
رصيف الصحافة: المغرب يطور مشروعا لتحصين الدبابات والمدرعات (5.00)
- البكوش: الصحراء لا تعيق الاتحاد المغاربي .. و"رهان الثورات" فاشل - (45)
- لمياء .. سائقة "تريبورتور" تقدم خدمة غسل السيارات بالمحمدية - (45)
- قضاء الاستئناف يؤيد سجن الرابور الكناوي بتهمة "إهانة الشرطة" - (43)
- قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون - (41)
- "اللعب على الحبلين" .. عندما صوتت تركيا ضد الاستقلال الجزائري - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العيون تحتضن بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022
أعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد عدلي الحنفي، اليوم الخميس في تونس العاصمة، أن مدينة العيون ستحتضن الدروة 25 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال في سنة 2022.
وأوضح الحنفي، في أعقاب اللقاء الذي فاز فيه المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد على نظيره الكونغولي بنتيجة 34 مقابل 25 في إطار الدورة الحالية لبطولة أمم إفريقيا المقامة بتونس أن الدورة 25 من هذه البطولة ستنظم في العيون بشراكة مع مدينة كلميم، عاصمة جهة كلميم واد نون.
وأضاف الحنفي أن تنظيم البطولة المقبلة في مدينة العيون سنة 2022، "يعد مفخرة لنا لها أبعاد سياسية ورياضية".
واعتبر رئيس الجامعة من جهة أخرى، أن فوز المنتخب الوطني المغربي في مواجهة منتخب الكونغو "سيسمح لنا بالتعامل مع المبارايات المقبلة في ظروف جيدة"، مشيرا إلى أن "الحظوظ ازدادت الآن للمضي خطوات أبعد في هذه البطولة، خاصة أن الهدف الذي أتينا من أجله هو التأهل لكأس العالم، مما سيسمح لنا ببناء فريق للمستقبل وللبطولة القادمة، خصوصا وأنها ستنظم بمدينة العيون".