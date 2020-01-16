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الرئيسية | رياضة | المولودية الوجدية يتعاقد رسميا مع نبيل الجعدي

المولودية الوجدية يتعاقد رسميا مع نبيل الجعدي

المولودية الوجدية يتعاقد رسميا مع نبيل الجعدي
هسبورت*
الخميس 16 يناير 2020 - 12:24

أعلن نادي مولودية وجدة عن تعاقده رسميا مع متوسط الميدان الهجومي نبيل الجعدي، وذلك لمدة موسمين ونصف، ليقطع "سندباد الشرق" الطريق عن نادي الوداد الرياضي الذي كان يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب المذكور.

وسبق لرئيس فريق مولودية وجدة، محمد هوار، أن صرح لـ"هسبورت"، بأنه سيكتفي بتعاقد ثان خلال مرحلة "المركاتو"، بعدما أعلن تعاقده مع نصير الميموني، اللاعب السابق لأندية المغرب التطواني واتحاد طنجة، ليقفل الـMCO ملف الانتقالات الشتوية، مقابل فسخ اللاعب مصطفى اليوسفي ونصر الدين طرينا اللذين أصبحا خارج حسابات المدرب الجزائري، عبدالحق بنشيخة.

ويأتي هذا التعاقد، رغبة من إدارة الفريق "الوجدي" في تقوية ترسانته البشرية، لاسيما في ظل الأداء الجيد الذي ظهر به اللاعب خلال مرحلة الذهاب مع فريق السابق، رجاء بني ملال، وكان محط أنظار مجموعة من الأندية الوطنية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه.

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