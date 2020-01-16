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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يتعاقد مع لاعبين من أوروبا

الدفاع الجديدي يتعاقد مع لاعبين من أوروبا

الدفاع الجديدي يتعاقد مع لاعبين من أوروبا
هسبورت *
الخميس 16 يناير 2020 - 09:32

أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن إبرام صفقتين خلال مرحلة "المركاتو" الشتوي، ويتعلق الأمر بالمهاجمين فيصل البختاوي وعدنان أوعيد، وذلك بتوصية من مدرب "فارس دكالة"، عبدالحق العمراني.

وسبق لفيصل البختاوي والبالغ من العمر 27 عاما، أن حمل ألوان نادي "كوين أوف ذي صاوث"، الممارس في دوري الدرجة الثانية الاسكتلندي، إذ شارك معه خلال مرحلة الذهاب في 16 مباراة، وسجل خلالها هدفا وحيدا، في حين قدم خمس تمريرات حاسمة، كما سبق للاعب الفرنسي ذي الأصول المغربية أن حمل ألوان كل من "اف سي داندي" و"دانفرم لاين".

وبخصوص المهاجم الثاني، عدنان أوعيد (22 عاما)، فقد سبق له وأن لعب لتشتبيسبور التركي، وأنهى معه مرحلة الذهاب في الصدارة، علما أنه سبق له وأن حملقميص "أورنك سبور" بدوري الدرجة الثانية بتركيا.

وحسب معطيات تحصلت عليها "هسبورت"، فقد اختارت إدارة الـDHJ، التوجه صوب بطولات أوروبية والتوقيع للاعبين من جنسية مغربية عوض التوقيع للاعبين أفارقة، وذلك بسبب توفر الفريق الدكالي على أربعة لاعبين أجانب، إذ سيتم تقديم الوافدين الجديدين لوسائل الإعلام زوال يوم الخميس.

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