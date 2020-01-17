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الرئيسية | رياضة | منتخب الجزائر يراهن على الفوز بمونديال 2022

منتخب الجزائر يراهن على الفوز بمونديال 2022

منتخب الجزائر يراهن على الفوز بمونديال 2022
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 يناير 2020 - 16:36

صرح مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، بأن هدف "محاربي الصحراء" خلال المرحلة المقبلة سيكون المنافسة على لقب كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "كانال+" الفرنسية.

وقال بلماضي: "تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لا يضمن لنا التأهل إلى كأس العالم المقبلة. الأمور لن تكون سهلة أبدًا..عدم تأهلنا للمونديال سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا".

وأضاف المدرب ذاته: "إذا سألتني عن هدفي الرئيسي سأقول لك الفوز بكأس العالم 2022؛ ففي حالة تأهلنا سنلعب من أجل التتويج بالمونديال. سنحاول تقديم كل ما لدينا مع الإيمان بتحقيق المستحيل".

وكان بلماضي نجح في الظفر بلقب أفضل مدرب في إفريقيا السنة الماضية إثر قيادته المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في النسخة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محمد وزان الجمعة 17 يناير 2020 - 16:43
اربط السلوgية السي جمال، راك زتي فيه.
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38
2 - سعيد الجمعة 17 يناير 2020 - 16:48
اذا كانت الروح القتالية وكان الهدف أمام أعين الاعبين هو الفوز بكأس العالم طبعا ستفوزون بكأس العالم ليس مثل الاعب المغربي الذي يقول مايهمنا هو المشاركة
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15
3 - رضوان الجمعة 17 يناير 2020 - 16:49
الله يسخر. منزيدوكم غا الخير......
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54
4 - القاسمي الجمعة 17 يناير 2020 - 16:52
هامقولنا محاربو الصحراء.حلم مشروع بتوفيق انشاءالله .التاهل بعد. وعاد لكل حديثا حديث.الاماني العربية تدغدغ المشاعر .الاقوال ليست كافعال.بحال صنع الفلك بدون ماء.غيدي كاس العالم .وباقي متاءهل.
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19
5 - طرزان الجمعة 17 يناير 2020 - 16:52
حاول شويا أصاحبي .. التتويج بكأس العالم دفعة واحدة!! واه هادا تايق ف نفسو بزاف. إوا بعدا معا ال 8 لخرين و لا نصف النهاية. مازال الدول العربية خاصها بزاااااف باش توصل مستوى اللعب على النهاية. فقط المشاركة تتعتبر تتويجا رائعا بالنسبة للدول العربية حيث كل شيء لا يمشي كما يجب له أن يمشي.
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20
6 - عثمان الجمعة 17 يناير 2020 - 16:52
من المهم ان يكون الانسان طموحا في اهدافه، لكن من الضروري ان يكون واقعيا كذلك، و إلا فإن اوهامه ستدفعه للامساك بالفقاعات وحصد فشل ذريع، وهنا اتساءل هل هذا المنخب قادل على مقارعة الكبار؟ ام ان هذا التصريح يعبر عن امنية وحلم فحسب؟
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8
7 - الصياد الجمعة 17 يناير 2020 - 16:52
كل شخص له الحق في الطموح .. والأساسي العمل على تحقيق هذا الحلم ... حظ سعيد
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30
8 - ان شاء الله الجمعة 17 يناير 2020 - 16:53
سيفوزون وسيكتسحون فريق قوي منسجم يدافع عن وطنه وعن ألوانه فريق شاب ومدرب شاب وطموح وفقهم الله
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17
9 - يوسف الجمعة 17 يناير 2020 - 16:53
يحق لكم التفاؤل بالنظر إلى المستوى الرائع الذي ظهرتم به خلال كأس إفريقيا الأخيرة لكن الحذر كل الحذر من الغرور
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13
10 - snake الجمعة 17 يناير 2020 - 16:55
مطلب غير واقعي من مدرب من حجم بلماضي ولكن يبقى الحلم جائز
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7
11 - fouad الجمعة 17 يناير 2020 - 16:56
طموح مشروع لما لا على الاقل الخروج من دور المشاركة من اجل المشاركةو لعب دور اخر
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3
12 - حاميدو الجمعة 17 يناير 2020 - 16:56
حقيقة منتخب محترم جدا ويستحق التشجيع من كل العرب متمنياتنا له بالتوفيق.
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8
13 - reda الجمعة 17 يناير 2020 - 16:57
Le niveau du football africain est très bas par rapport au reste du monde. Les pays africains ont été tous éliminés au 1er tour du dernier mondial !
Et si on reste en Afrique, nous avons vu comment l’équipe d’Algérie est passée au match final péniblement suit aux tirs aux buts face à la cote d’ivoire. Pire encore, los de la finale, le Sénégal était largement supérieure face à l’Algérie qui a marqué un but bizarroïde.
Je pense que les déclarations de cet entraîneur ne sont pas raisonnables.
Je serais d’accord s’il aurait dit : je vise une qualification au mondial, et une fois là-bas, je viserai le deuxième tour.
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-3
14 - abdou الجمعة 17 يناير 2020 - 16:58
والله حلم جميل للاشقاء الجزائريين وانا كمغربي اتمنى من اعماقي ان يتحقق حلم بلماضي بل حلم كل الجزائريين ولما لا والمنتخب الجزائري يعج بلاعبين مهرة في المستوى العالي وفقكم الله
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13
15 - محمد الجمعة 17 يناير 2020 - 16:58
بالتوفيق يا محاربي الصحراء ً لكم ما شآتم ً ان شاء الله
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6
16 - خرج من مهلكة مغربية الجمعة 17 يناير 2020 - 16:58
كل شيء ممكن فقط الانظباط و العمل الجاد
هدا ما يجعل دول اوروبا و امريكا جنوبية تفوز بالكاس
ان شاء الله تكون كاس جزايرية في اول بطولة عالمية تقام على ارض عربية
اتمنى لكم كل توفيق ، بالماضي و المنتخب جزايري سوف يكون في قطر و كانه في الحزاير و بالتالي كل طروف مواتية
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5
17 - أم ايمن الجمعة 17 يناير 2020 - 16:58
هههههه ضحكوني مزيان الواحد يحلم رغم المستحيل
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-14
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