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كُتّاب وآراء
منتخب الجزائر يراهن على الفوز بمونديال 2022
صرح مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، بأن هدف "محاربي الصحراء" خلال المرحلة المقبلة سيكون المنافسة على لقب كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "كانال+" الفرنسية.
وقال بلماضي: "تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لا يضمن لنا التأهل إلى كأس العالم المقبلة. الأمور لن تكون سهلة أبدًا..عدم تأهلنا للمونديال سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا".
وأضاف المدرب ذاته: "إذا سألتني عن هدفي الرئيسي سأقول لك الفوز بكأس العالم 2022؛ ففي حالة تأهلنا سنلعب من أجل التتويج بالمونديال. سنحاول تقديم كل ما لدينا مع الإيمان بتحقيق المستحيل".
وكان بلماضي نجح في الظفر بلقب أفضل مدرب في إفريقيا السنة الماضية إثر قيادته المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في النسخة الأخيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
Et si on reste en Afrique, nous avons vu comment l’équipe d’Algérie est passée au match final péniblement suit aux tirs aux buts face à la cote d’ivoire. Pire encore, los de la finale, le Sénégal était largement supérieure face à l’Algérie qui a marqué un but bizarroïde.
Je pense que les déclarations de cet entraîneur ne sont pas raisonnables.
Je serais d’accord s’il aurait dit : je vise une qualification au mondial, et une fois là-bas, je viserai le deuxième tour.
هدا ما يجعل دول اوروبا و امريكا جنوبية تفوز بالكاس
ان شاء الله تكون كاس جزايرية في اول بطولة عالمية تقام على ارض عربية
اتمنى لكم كل توفيق ، بالماضي و المنتخب جزايري سوف يكون في قطر و كانه في الحزاير و بالتالي كل طروف مواتية