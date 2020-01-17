منتخب الجزائر يراهن على الفوز بمونديال 2022

هسبريس من الرباط

صرح مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، بأن هدف "محاربي الصحراء" خلال المرحلة المقبلة سيكون المنافسة على لقب كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "كانال+" الفرنسية.

وقال بلماضي: "تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لا يضمن لنا التأهل إلى كأس العالم المقبلة. الأمور لن تكون سهلة أبدًا..عدم تأهلنا للمونديال سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا".

وأضاف المدرب ذاته: "إذا سألتني عن هدفي الرئيسي سأقول لك الفوز بكأس العالم 2022؛ ففي حالة تأهلنا سنلعب من أجل التتويج بالمونديال. سنحاول تقديم كل ما لدينا مع الإيمان بتحقيق المستحيل".

وكان بلماضي نجح في الظفر بلقب أفضل مدرب في إفريقيا السنة الماضية إثر قيادته المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في النسخة الأخيرة.