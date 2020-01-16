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الرئيسية | رياضة | "الليغا" تحتفي رسميا بانتقال النصيري إلى إشبيلية

"الليغا" تحتفي رسميا بانتقال النصيري إلى إشبيلية

"الليغا" تحتفي رسميا بانتقال النصيري إلى إشبيلية
أوعنا بلعيد
الخميس 16 يناير 2020 - 20:15

عزز فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس، بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم ونصف، وذلك خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أصر الطاقم التقني على جلبه ليجاور مواطنه حارس الأسود ياسين بونو.

وأعلن إشبيلية عبر موقعه الرسمي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة ليغانيس، أفضى إلى توقيع مهاجم الأسود الشاب في كشوفات الفريق الأندلسي، وذلك بعدما خاض 53 مباراة في "لاليغا" بقميص ناديه السابق، سجل فيها 15 هدفا، منها 4 أهداف هذا الموسم.

ولم تعلن إدارة إشبيلية القيمة المالية للصفقة، فيما قدرتها مصادر إسبانية عديدة في 20 مليون أورو، تمثل قيمة "فسخ العقد" مقابل نيل بطاقة المهاجم الشاب الذي يراهن الطاقم التقني للنادي الأندلسي على خدماته، إذ يرغب في حضوره المباراة القادمة أمام ريال مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن قمة الجولة الـ20 برسم الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تعاقد إشبيلية مع المهاجم البالغ من العمر 22 سنة بطلب من الإسباني جولين لوبيتيجي، المدرب السابق لريال مدريد والحالي لإشبيلية، وذلك بعدما أبدى إعجابه بإمكاناته الفنية والتقنية، بالإضافة إلى رغبته في تعزيز الخط الأمامي لفريقه، لاسيما أن المهاجم المكسيكي خافيير هرنانذيز الملقب بـ"شيتشاريتو" يقترب من الانتقال إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

من جانبها، احتفت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإسباني "لاليغا" بانضمام المهاجم المغربي إلى ناديه الجديد، بعدما أعلنت إتمام التعاقد بشكل رسمي ونهائي، وأضافت: "بالتوفيق يوسف".

وتخرج المهاجم السابق لفريق المغرب الرياضي الفاسي من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف مالقا الإسباني موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 عندما شارك مع أسود الأطلس في سن الحادية والعشرين في مونديال روسيا.

ويعد النصيري، البالغ من العمر 22 سنة الهداف التاريخي لفريق ليغانيس في الدوري الإسباني الممتاز الدرجة الأولى، وذلك بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفا خلال موسم ونصف بقميص ناديه الحالي قادما من مالقا.

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