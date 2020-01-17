أمين حارث يغازل برشلونة وريال مدريد وليفربول

أوعنا بلعيد

كافأ مسؤولو شالكه الألماني لكرة القدم نجمهم المغربي أمين حارث بتمديد عقده حتى صيف عام 2024، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام الألمانية كإشارة وفاء من لاعب الأسود تجاه ناديه الحالي.

وجاء تمديد عقد حارث بتوصية من الطاقم التقني تحت إشراف المدرب ديفييد فاغنر، الذي أعاد النجم المغربي إلى دائرة الأضواء منذ استلامه مهامه رفقة الملكي الألماني، بعدما كان اللاعب قريبا من المغادرة خلال المركاتو الصيفي الماضي.

وتحدث اللاعب سالف الذكر إلى مجلة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانية، مشيرا إلى أنه سعيد حاليا مع فريقه شالكه الألماني، ورغم ذلك فإنه يرغب في تحقيق قفزة نوعية في مسيرته الاحترافية واللعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة مستقبلا.

وأوضح اللاعب أن طموحه متمثل في اللعب مع كبار أوروبا، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي أو ليفربول خلال المواسم القليلة المقبلة، قائلا: "أريد في يوم من الأيام أن ألعب في صفوف فرق تكون دائما حاضرة في ربع ونصف نهائي أو نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع المهاجم المغربي الشاب: "أريد أن أتقدم إلى الأمام، لكنني ألعب الآن في صفوف ناد كبير، وأنا مدين له بالكثير، ولذلك مددت عقدي معه حتى أضع نهاية لكل التكهنات التي أشيعت حول رحيلي".

واعترف حارث بدور المدرب ديفيد فاغنر في تمديد عقده، بالإضافة إلى تألقه اللافت واستعادة بريقه، موضحا ذلك بقوله: "المدرب لعب دورا محوريا في تألقي مع الفريق هذا الموسم بعد الأزمة التي عشتها الموسم الماضي، والتي كادت أن تعصف بمستقبلي مع شالكه".