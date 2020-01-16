شالكه الألماني يأمل الاستفادة من خدمات بلهندة

أوعنا بلعيد

انضم فريق شالكه الألماني لكرة القدم إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات الدولي المغربي يونس بلهندة، متوسط ميدان غلطة سراي التركي؛ وذلك لضمه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر ألمانية فإن الطاقم التقني للفريق الملكي الألماني يرغب في التعاقد مع بلهندة لتعزيز خط الوسط، لاسيما أن اللاعب سبق أن لعب بقميص شالكه، ولديه خبرة ودراية بأجواء التباري في البوندسليغا.

ويريد ديفيد فاغنر، مدرب شالكه، التعاقد مع صانع ألعاب خبير ومتمرس، إذ يعاني فريقه في هذا المركز، وحدد طاقمه التقني يونس بلهندة ضمن الأسماء المرشحة لتحمل هذه المسؤولية ومجاورة مواطنه أمين حارث.

ويمر بلهندة بلحظات عصيبة منذ بداية الموسم الحالي بسبب علاقته المتشنجة مع جماهير ناديه التي تطلق عليه صافرات الاستهجان كلما كان عطاؤه متذبذبا، وهو ما أغضب اللاعب أكثر من مرة.

وسبق للاعب سالف الذكر أن لعب موسم 2016 كمعار لشالكه، وخاض بقميصه 17 مباراة سجل فيها هدفين.