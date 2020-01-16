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الرئيسية | رياضة | الوداد البيضاوي يعمق جراح حسنية أكادير بثلاثية

الوداد البيضاوي يعمق جراح حسنية أكادير بثلاثية

الوداد البيضاوي يعمق جراح حسنية أكادير بثلاثية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الخميس 16 يناير 2020 - 21:05

حقق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا بثلاثية لهدفين، على حساب ضيفه حسنية أكادير في مباراة الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي، التي جمعتهما على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وانطلقت مجريات المواجهة على وقع تحركات هجومية من الجانبين، كانت الأكثر خطورة منها من جانب الفريق البيضاوي، حيث ضغط رفاق بديع أووك، على معترك عمليات الفريق السوسي، تعامل معه أبناء امحمد فاخر، بقتالية دفاعية كبيرة.

وتوالت المناورات الهجومية للفريق البيضاوي في باقي الدقائق، غير أن الانتشار الجيد لعناصر الحسنية أبقى الخطورة بعيدة عن مرمى عبد الرحمان الحواصلي، إلى غاية الدقيقة 36 حين احتسب الحكم ياسين بوسليم، ركلة جزاء للوداد، ترجمها يحيى جبران لهدف التقدم.

ولم يتأخر رد فعل الحسنية كثيرا، حيث تلاعب المهاجم كريم البركاوي، بمدافعي الوداد قبل أن يهزم الحارس رضى التكناوتي، بتسديدة قوية، محرزا هدف التعادل لفريقه من مجهود فردي في حدود الدقيقة 41، لتنتهي مجريات الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية بثوان، عاد كريم البركاوي ليقتنص الهدف الثاني للحسنية من مرتد سريع، قبل أن ترمي العناصر الودادية بكل ثقلها على نصف ملعب الفريق السوسي، بحثا عن فتح ممرات للوصول إلى الشباك والعودة في النتيجة.

وفي حدود الدقيقة 61، تمكن المهاجم كازادي من هز الشباك وإحراز هدف التعادل للوداد بعد تمريرة جانبية من رفيقه إسماعيل الحداد، بسط بعده الفريق البيضاوي سيطرته المطلقة على باقي أطوار النزال.

وأثمر الضغط الهجومي للوداد تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80 عن طريق المدافع حمزة أسرير، بعد هفوة في الخط الخلفي للحسنية، ليقود بذلك فريقه لحسم النقاط الكاملة للمواجهة.

ورفع الوداد رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 26 في الصف الثاني، فيما زادت الهزيمة من متاعب الحسنية في أسفل الترتيب، بعد أن تجمد رصيده في حدود 9 نقاط بالصف قبل الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - النوري الخميس 16 يناير 2020 - 21:43
فوز بمساعدة الحكم ..ضربة جزاء خيالية كالعادة والهدف التاني حالة شرود..اطلب من الحكم اعادة مشاهدة المباراة..اذا كانت الوداد تستحق البطولة فيجب اعطاؤها لها من الجامعة والعصبة ..وماعندنا مانديرو بهذه البطولة ديال باك صاحبي ..
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5
2 - حمداوي الخميس 16 يناير 2020 - 21:48
بكل صراحة زوران كان مظلوما بالنسبة للوداد وكذالك غاموندي لاكادير في ظل التسيير الهاوي
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6
3 - ماحك جلدك غير ظفرك الخميس 16 يناير 2020 - 21:51
في الحقيقة فالفريق السوسي بحاجة ماسة لمدرب شاب طموح ومن العاءلة اي ابن الفريق ولن تجد الغزالة في الوقت الراهن احسن وافضل وارقئ من المدرب المساعد اوشريف لانه العارف بمكامن الخلل فقط يجب وضع الثقة فيه وتشيجيه وترك الفرصة المواتية له للعمل بكل حرية واعطاءه الوقت الكافي لارجاع الفريق الئ هامته المعهودة والله الموفق .
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4
4 - متتبع الخميس 16 يناير 2020 - 21:56
ظلمت الحسنية .ضربة جزاء غير مشروعة. والإصابة الثانية شرود . رءيس العصبة يتدخل في البرمجة والتحكيم لفريقه.انشري يا هسبريس
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3
5 - ودادي وافتخر الخميس 16 يناير 2020 - 22:00
السلام عليكم
لو كانت حسنية أكادير. لعبت بهاذا الأسلوب. وهاته الندية.والقتال .لكانت في الصف الأول. ولكن هاذا هو مشكل جل الفرق.حينما تسنح لهم الفرصة للعب ضد الوداد تراهم .يتقاتلون وعرقهم يتقاطر .لانها الوداد.
بما في ذلك الرجاء .فالشبح المخيف لديهم هو الوداد.
هاذا هو مرادنا.ان نكون في هاذا الوضع وهاته القيمة
فالحسنية كان لهم مشاكل مع بعضهم البعض .والآن لاحظنا أنهم اتحدوا .وتصالحوا .نعم انها الوداد .(الخيط الابيض). شكرا لكم .وعاش مولانا محمد السادس
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-3
6 - hassan الخميس 16 يناير 2020 - 22:02
مسجل الهدف التاني للوداد كان في تسلل من لحطة تسلم زميله الكرة حتى اللحطة التي تسلم هو الكرة التي سجلها . و هو نوع الهدف الدي يلغى في البطولات الكبيرة .
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2
7 - Joli match الخميس 16 يناير 2020 - 22:03
ماتش زوين,اهداف جميلة,ملعب وجمهور رائعين,لاعبو الفريقين ابدعو.مافهمتش وداد ثانية وتبدل المدرب.فاخر مدرب كبير لكن يجب ان يذهب لمصلحة الفريق
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