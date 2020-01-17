المغرب يكتسح زامبيا في كأس إفريقيا لكرة اليد

هسبريس - و.م .ع

ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد تأهله للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بعد أن تغلب على نظيره الزامبي (39-12) في مباراة اليوم الثاني من الدور التمهيدي (المجموعة الرابعة)، التي جرت أطوارها اليوم الجمعة في مدينة الحمامات (66 جنوب غرب تونس العاصمة).

وتجمع المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها منتخبي الكونغو والجزائر عصر اليوم في قاعة رادس (ضاحية تونس العاصمة).

وتم اختيار لاعب المنتخب الوطني هشام الحكيمي كأفضل لاعب في المباراة التي سيطر فيها المنتخب الوطني على نطاق واسع.

وشكلت المباراة استعراضا حقيقيا لقوة المنتخب الوطني علما أن الأهم بالنسبة للعناصر الوطنية كان يتمثل في إحراز التأهل وتجنب الإصابات في انتظار مواجهة منافس قوي وهو المنتخب الجزائري يوم الأحد القادم.

ووسع المنتخب الوطني الفارق منذ الربع ساعة الأول من اللعب، وذلك بفضل دفاع متماسك تصدى لهجمات الفريق الزمبي، ليتعمق في بعض أطوار المباراة إلى 12 هدفا، كما كان الحال عند نهاية الشوط الأول.

وفي غياب محمد الزروالي تمكن المدرب الوطني البوحدوي من الاعتماد على الجناحين وخاصة رضى الرزوقي، إلى جانب محمد الزين.

وحرص الناخب الوطني على المحافظة على العناصر المتمرسة ليعطي الفرصة للاعبين الشبان الذين خلقوا متاعب كثيرة للمنتخب الزمبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة (19-7) لصالح المنتخب الوطني المغربي.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط المنتخب الوطني بل تزايدت حدته حيث كان متقدما بـ24 هدفا في منتصف الشوط الثاني على المنتخب الزامبي الذي افتقر إلى الخبرة فضلا عن الطرد المتكرر للاعبيه.