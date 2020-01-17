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الرئيسية | رياضة | التعادل ينهي مباراة الدفاع الجديدي وسريع واد زم

التعادل ينهي مباراة الدفاع الجديدي وسريع واد زم

التعادل ينهي مباراة الدفاع الجديدي وسريع واد زم
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 17 يناير 2020 - 21:49

أنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الجولة 13 من منافسات البطولة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.

وسجل سايمون مسوفا للفريق "الدكالي" في حدود الدقيقة السابعة، قبل أن يعدل ديارا عبدولاي، لسريع وادي زم، في حدود الدقيقة 40.

وأضاف الفريقين نقطة لرصيدهما بعد هذا الفوز، إذ بلغ رصيد الدفاع الجديدي النقطة 17 في الصف السابع، فيما بلغ رصيد سريع وادي زم النقطة 16 في الصف الثامن، مناصفة مع فرق الجيش ونهضة الزمامرة.

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