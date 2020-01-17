حمد الله يقود النصر إلى ربع نهاية كأس السعودية

هسبورت - عبد الله العلوي

قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، فريقه للفوز على مضيفه فريق العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة هدف لصفر.

وسيواجه النصر في الدور قبل النهائي الفائز في المباراة المرتقبة غدا السبت بين الوحدة وأهلي جدة.

وكان الهلال قد حجز أول مقاعد المربع الذهبي أمس الخميس بعد فوزه على الاتفاق بهدفين لواحد. وسيواجه في المربع الذهبي الفائز في مباراة السبت التي ستجمع بين أبها والفتح.

كما خاض الدولي المغربي نور الدين أمرابط مباراة النصر، وساهم في هدف حمد الله الوحيد في الدقيقة 51.

تجدر الإشارة إلى أن حمد الله توج هدافا للعالم سنة 2019 برصيد 57 هدفا، متفوقا على كبار هدافي العالم من قبيل الألماني روبيرت ليفاندوفسكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.