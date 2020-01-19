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كُتّاب وآراء
بلهندة يصدم إدارة وجمهور "غلطة سراي" التركي
تحدث الدولي المغربي يونس بلهندة عن مستقبله مع فريقه الحالي غلطة سراي التركي، عقب التقارير الإعلامية الكثيرة، التي رشحته لمغادرة الملاعب التركية وخوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
واختار متوسط ميدان "الأسود" صفحته الرسمية على "تويتر" للرد على شائعات انتقاله، قائلا: "أراهن شخصيا على استمراري مع الفريق الموسم الحالي".
وجاء رد بلهندة تعقيبا على تغريدة مانو لونجون، صحافي قناة "أورو سبورت"، التي أكد فيها بقاء اللاعب المغربي مع ناديه.
وأضاف بلهندة "النصف الأول من الموسم الحالي كان صعبا، لكن ينتظرنا لقب ثالث لنحققه خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، مرسلا بذلك رسائل مشفرة إلى أنصار ناديه، الذين يطالبون ببيع عقده وضم لاعب آخر، بعدما دخل معهم في شنآن خلال بعض المباريات.
وأربك الدولي المغربي إدارة ناديه عقب خرجته الأخيرة، لاسيما أنها كانت ترغب في بيع عقده عقب العروض الكثيرة التي توصل بها، سواء من الدوري السعودي أو بعض الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى رغبة المدرب فاتح تريم في تقوية التركيبة البشرية لغلطة سراي بضم صانع ألعاب جديد.
يذكر أن بلهندة يربطه عقد بناديه غلطة سراي يمتد إلى صيف 2021، بعدما انضم إليه صيف سنة 2017، قادما من دينامو كييف الأوكراني، بصفقة مالية ناهزت 9 ملايين أورو. وقد تمكن الدولي المغربي من التتويج رفقة ناديه التركي بلقب الدوري في مناسبتين، إضافة إلى كأس تركيا.