مدرب نادي إشبيلية يشيد بنجاعة المغربي النصيري

أوعنا بلعيد

يراهن الطاقم التقني لفريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم على خدمات الدولي المغربي الشاب يوسف النصيري، لقيادة الخط الأمامي بنجاح خلال الاستحقاقات المقبلة بعدما استقدمته الإدارة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحظي المهاجم المذكور بإشادة بالغة من جولين لوبتيغي، مدرب إشبيلية، الذي أصر على التعاقد مع اللاعب وضمه إلى صفوف العملاق الأندلسي بموجب عقد يمتد لخمس مواسم ونصف قادما من ليغانيس في أغلى صفقة يبرمها الأخير في تاريخه.

وبخصوص التعاقد مع النصيري، قال لوبتيغي متحدثا لوسائل الإعلام الإسبانية: "قررنا التعاقد مع اللاعب النصيري كونه لاعبا للحاضر والمستقبل؛ فنحن نعلم جيدا من هو وبدوره لديه إلمام كبير بالدوري الإسباني. لقد رحبنا به في الفريق، ونحن سعداء بوجوده معنا".

وعن مميزات اللاعب السابق لفريق المغرب الرياضي الفاسي وسبب التعاقد معه بالانتقالات الحالية، أضاف لوبتيغي قائلا: "أصنف يوسف النصيري من اللاعبين الذين يملكون لياقة بدنية لافتة ومستوى كرويا رائعا في سن 22 عاما، أعتقد أنه بدأ يظهر مؤهلاته.. من البديهي أن يتطور أكثر لكي يساعدنا ابتداء من الآن. لهذا السبب تم التعاقد معه وجاء إلى هنا، هو لاعب شاب لديه مؤهلات كروية مميزة وسيواصل نموه".

وتخرج الشاب يوسف النصيري من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف مالقا الإسباني موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 عندما شارك مع أسود الأطلس في سن الحادية والعشرين في مونديال روسيا.

ويعد النصيري، البالغ من العمر 22 سنة، الهداف التاريخي لفريق ليغانيس في الدوري الإسباني الممتاز الدرجة الأولى، بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفا خلال موسم ونصف قضاها بقميص ناديه الحالي قادما من مالقا.