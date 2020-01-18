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كُتّاب وآراء
شالكه: الإصابة وراء غياب حارث عن قمة الأسبوع
غاب الدولي المغربي أمين حارث، نجم فريق شالكه لكرة القدم، عن المباراة التي جمعت فريقه بضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، أمس الجمعة على أرضية ملعب "فيلتينس ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.
وأوضح مسؤولو الأزرق الملكي الألماني، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لناديهم، تعرض النجم المغربي الشاب لإصابة في الفخذ، مما حال دون انضمامه لقائمة الفريق في المباراة التي حسمها أصحاب الأرض بهدفين دون رد من توقيع سوات سيردار وميكائيل غريغوريتش.
وشارك نجم الأسود مع شالكه في 17 مباراة بالدوري الألماني في الموسم الجاري، ساهم خلالها في 10 أهداف، بعدما سجل ستة وصنع أربعة، ويعتبر نجم الفريق منذ بداية الموسم، ما دفع إدارته إلى تمديد عقده حتى صيف عام 2024، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام الألمانية إشارة وفاء من لاعب الأسود تجاه ناديه الحالي.
وتعد مباراة أمس المواجهة الرسمية الأولى للأزرق الملكي منذ بداية عام 2020 التي حصل فيها على هدفه المنشود بتحقيق الفوز على خصم صعب يعتبر ظاهرة الموسم بالبوندسليغا، وبالتالي رفع رصيده إلى النقطة 33 محتلا المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند النقطة 35 في المركز الثاني.