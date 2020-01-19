هذه تفاصيل عرض "الاتفاق السعودي" لوليد أزارو

أوعنا بلعيد

يهتم مسؤولو فريق الاتفاق السعودي لكرة القدم جديا بخدمات الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، بعدما تقدموا بعرض رسمي لإدارة ناديه بغية استقدامه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بالفريق المصري، فإن إدارة الاتفاق السعودي "قدمت عرضا رسميا مقابل نيل خدمات المهاجم وليد أزارو خلال الميركاتو الحالي"، لاسيما وأن المدرب رينيه فايلر لن يمانع خروج اللاعب مقابل تسجيل لاعب آخر مكانه.

وأوضح المصدر أن الفريق السعودي يرغب في الحصول على خدمات أزارو لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم، مقابل 300 ألف دولار، بينما سيحصل المهاجم المغربي على راتب بقيمة 500 ألف دولار في فترة الإعارة، وهو المقابل الذي يقترب كثيرا مما يتقاضاه في الأهلي.

وأضاف المصدر ذاته أن "الإعارة ستكون بنية البيع حال قرر الاتفاق السعودي الحصول على خدمات اللاعب مقابل مليوني دولار، لكن ما يعطل حسم الصفقة في الوقت الحالي له علاقة بموقف أزارو المتأزم مع الأهلي ورفضه الرحيل، حيث يشترط إما البقاء أو فسخ عقده".

يذكر أن إدارة الأهلي المصري وافقت على رحيل المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي من أجل قيد المهاجم السنغالي الجديد أليو بادجي، القادم من رابيد فيينا النمساوي.