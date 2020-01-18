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كُتّاب وآراء
الدكيك يعلن عن اللائحة النهائية لـ"منتخب الفوتسال"
أعلن الناخب الوطني هشام الدكيك، اليوم السبت، اللائحة النهائية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة الذي سيشارك في نهائيات كأس افريقيا للأمم.
وتنظم كأس إفريقيا في "الفوتسال" بالمغرب، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 28 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بمدينة العيون.
اللائحة النهاية تضم رضا الخياري وسفيان بوريط (المدينة العليا القنيطرة) وعبد الكريم أنبية (أجاكس تطوان) ويوسف المزراعي وعبد اللطيف فاتي وسعد كنية (فتح سطات) ومحمد أشرف سعود (صقر أكادير) وإدريس الرايس الفني (أجاكس طنجة).
كما تمت المناداة على زكرياء كويري (لوكوس القصر الكبير) ومحمد جواد (تولون إليت الفرنسي) وبلال البقالي وسفيان المسرار (أكسيس الفرنسي) وحمزة بويوزان (بالما الإسباني) وأنس العيان (لينكس لاتينا الإيطالي).