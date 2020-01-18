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الرئيسية | رياضة | يوسفية برشيد تتعادل مع الفتح الرباطي بهدف لمثله

يوسفية برشيد تتعادل مع الفتح الرباطي بهدف لمثله

يوسفية برشيد تتعادل مع الفتح الرباطي بهدف لمثله
هسبريس - و.م.ع
السبت 18 يناير 2020 - 17:30

تعادل فريق يوسفية برشيد، بميدانه، مع اتحاد الفتح الرياضي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، برسم منافسات الدورة الـ13 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم اتحاد الفتح الرياضي في نتيجة اللقاء بواسطة سعد ايت الخرصة، في الدقيقة 69، قبل أن ينجح نادي يوسفية برشيد في إدراك التعادل عند الدقيقة 90؛ عبر زكرياء فاتي من ضربة جزاء.

والتحق الفتح الرباطي، بعد هذا التعادل، بمولودية وجدة والمغرب التطواني في المركز الرابع، برصيد 19 نقطة، فيما ظل يوسفية برشيد في المركز الـ11 بمجموع 15 نقطة.

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