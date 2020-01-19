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كُتّاب وآراء
فرق إيطالية تتنافس للظفر بخدمات سفيان أمرابط
اشتدت المنافسة بين أندية الدوري الإيطالي الممتاز بغية التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، الذي يلعب الموسم الحالي على سبيل الإعارة بقميص هيلاس فيرونا قادما إليه من كلوب بروج البلجيكي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
ودخل مسؤولو فيورنتينا الإيطالي سباق التعاقد مع متوسط ميدان الأسود الذي كان قريبا من الانتقال إلى فريق الجنوب نابولي، بالإضافة إلى دخول وكيل أعماله محمد سينوح، خلال الأيام الأخيرة، في مفاوضات جدية مع أنتر ميلان.
وحسب مصادر إيطالية فإن أمرابط يبدو أكثر اقتناعا بعرض روكو كومسيو، رئيس فيورنتينا، الراغب في تقوية صفوف ناديه بضم اللاعب وخطفه من أنتر ميلان الذي وافق بدوره على تلبية شروط اللاعب وإدارة ناديه البلجيكي.
وأضافت المصادر ذاتها أن قيمة الصفقة ستصل إلى 18 مليون يورو، وهو المبلغ الذي وافقت إدارة نابولي على تسديده على غرار نظيرتها من الفيولا، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.
وكانت مصادر بريطانية وأخرى إيطالية قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن إدارة نابولي اتفقت مع النادي البلجيكي "كلوب بروج" على إبرام صفقة التعاقد مع أمرابط غير أن الشروط الشخصية للاعب أفشلتها، بعدما ظهرت الخلافات حول مدة التعاقد، بالإضافة إلى إصرار متوسط ميدان الأسود على وضع شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو في العقد.
يذكر أن أمرابط، البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، لا يستطيع الانتقال إلى أي ناد خلال المركاتو الشتوي الجاري، لأنه خاض بعض المباريات رفقة كلوب بروج البلجيكي مطلع هذا الموسم، ولا يمكنه بالتالي تمثيل 3 أندية في موسم واحد.