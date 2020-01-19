جمعية سلا تنافس في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

هسبريس ـ مُتابعة

تستضيف دبي البطولة الدولية لأندية كرة السلة، خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل، وذلك بمشاركة 10 فرق منها نادي الجمعية السلاوية المغربي.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة أن الدورة المقبلة ستعرف مشاركة منتخب الإمارات وفريق الجامعة الأمريكية بالشارقة، إضافة إلى ناديي الرياضي وبيروت اللبنانيين، والوحدة والوثبة السوريين، والاتحاد السكندري المصري وجمعية سلا، ورادس التونسي ومايتي الفلبيني.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المؤتمر الصحفي الرسمي للبطولة وإجراءات القرعة سيقام في 20 يناير الجاري بحضور ممثلين عن الفرق المشاركة.

وقال الامين العام لاتحاد كرة السلة الاماراتي سالم المطوع في تصريح صحفي ان بطولة دبي الدولية أصبحت من البطولات المهمة على المستوى الإقليمي والقاري حيث رسخت مكانتها بالوصول حاليا إلى النسخة الـ 31 ، وأن منظميها يحرصون على استقطاب أفضل الأندية والعربية والآسيوية.