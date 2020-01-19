"سان جرمان" يتواصل مع وكيل أعمال حكيم زياش

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، خطف اهتمام الأندية الأوروبية الراغبة في الاستفادة من خدماته، سواء خلال الانتقالات الشتوية الحالية أو في الصيف المقبل.

وحسب ما كشف عنه مصدر "سوكر لينك" المحلي، فإن الإدارة التقنية لبطل الدوري الفرنسي ترغب في التعاقد مع متوسط ميدان الأسود بغية تعزيز تركيبتها البشرية للموسم المقبل، لاسيما في ظل الخروج المرتقب لبعض الأسماء.

وأضاف المصدر أن إدارة سان جيرمان ربطت اتصالها بمصطفى النخلي، وكيل أعمال زياش، بنية التوصل إلى اتفاق مبدئي يفضي إلى نقل موكله صوب عاصمة الأنوار الفرنسية ابتداء من الصيف المقبل.

وارتبط مستقبل اللاعب سالف الذكر بالعديد من الأندية، سواء بالدوري الفرنسي أو الإنجليزي أو الإيطالي، منذ الصيف الماضي، لكن إلى الآن يبقى مستقبله مفتوحا على جميع التكهنات، سواء بمغادرة فريقه الحالي أو بالبقاء إلى يونيو المقبل.

ويبلغ سعر صانع ألعاب الأسود 50 مليون يورو، حسب مؤشر "ترانسفير ماركت".