24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2418:4820:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الممتلكات العامة (5.00)

  2. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر أصباغ الوشم (5.00)

  3. احتفاء بإعدادية حازت على جائزة إماراتية للاستدامة (5.00)

  4. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  5. "الأشراف" زمن المرينيين .. قوة دينية تضفي الشرعية على السلطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجيش الملكي يفوز بهدف نظيف على رجاء بني ملال

الجيش الملكي يفوز بهدف نظيف على رجاء بني ملال

الجيش الملكي يفوز بهدف نظيف على رجاء بني ملال
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 18 يناير 2020 - 19:35

فاز فريق الجيش الملكي، بميدانه، على رجاء بني ملال بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ13 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء عبد الإله عميمي في الدقيقة 23، ليلتحق الجيش الملكي، بعد هذا الفوز، بأندية مولودية وجدة والمغرب التطواني واتحاد الفتح الرياضي في المركز الرابع بمجموع 19 نقطة.

الهزيمة في الرباط أزمت وضعية رجاء بني ملال، في المركز الأخير بنقطتين، بعد أن مني بالهزيمة الـ11 هذا الموسم، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.