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الجيش الملكي يفوز بهدف نظيف على رجاء بني ملال
السبت 18 يناير 2020 - 19:35
فاز فريق الجيش الملكي، بميدانه، على رجاء بني ملال بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ13 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في اللقاء عبد الإله عميمي في الدقيقة 23، ليلتحق الجيش الملكي، بعد هذا الفوز، بأندية مولودية وجدة والمغرب التطواني واتحاد الفتح الرياضي في المركز الرابع بمجموع 19 نقطة.
الهزيمة في الرباط أزمت وضعية رجاء بني ملال، في المركز الأخير بنقطتين، بعد أن مني بالهزيمة الـ11 هذا الموسم، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.