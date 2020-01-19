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كُتّاب وآراء
الجزائر تهزم المغرب في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد
انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أمام نظيره الجزائري، بعد زوال اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية "تونس 2020".
وانتهت المواجهة الرياضية بين المنتخبين بـ33ـ30، بعدما كانت الجولة الاولى من لقاء المغرب والجزائر قد شهدت تأخر "أسود الأطلس" بهدف واحد حين انتهت بحصة 16-15.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد ضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، قبل مواجهة الجزائر، بعد جمع 4 نقط من انتصارين سابقين على الكونغو وزامبيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1- تونس حصلت على 10 بطولات
2-الجزائر حصلت على 7 بطولات
3-مصر حصلت على 6 بطولات
و
1- تونس حصلت على المرتبة 2: سبع مرات و3 : ست مرات
2-الجزائر حصلت على المرتبة 2 :سبع مرات و3 : اربع مرات
3-مصر حصلت على المرتبة 2 :ست مرات و3: ست مرات
اما المغرب فلن يحصل فى تاريخه الا عن المرتبة الثالة الا مرة واحدة سنة 2006.