الجزائر تهزم المغرب في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

هسبريس من الرباط

انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أمام نظيره الجزائري، بعد زوال اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية "تونس 2020".

وانتهت المواجهة الرياضية بين المنتخبين بـ33ـ30، بعدما كانت الجولة الاولى من لقاء المغرب والجزائر قد شهدت تأخر "أسود الأطلس" بهدف واحد حين انتهت بحصة 16-15.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد ضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، قبل مواجهة الجزائر، بعد جمع 4 نقط من انتصارين سابقين على الكونغو وزامبيا.