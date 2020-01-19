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الرئيسية | رياضة | الجزائر تهزم المغرب في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

الجزائر تهزم المغرب في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

الجزائر تهزم المغرب في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد
هسبريس من الرباط
الأحد 19 يناير 2020 - 16:00

انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أمام نظيره الجزائري، بعد زوال اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية "تونس 2020".

وانتهت المواجهة الرياضية بين المنتخبين بـ33ـ30، بعدما كانت الجولة الاولى من لقاء المغرب والجزائر قد شهدت تأخر "أسود الأطلس" بهدف واحد حين انتهت بحصة 16-15.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد ضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، قبل مواجهة الجزائر، بعد جمع 4 نقط من انتصارين سابقين على الكونغو وزامبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحريزي الأحد 19 يناير 2020 - 16:10
متعودة دايما، النكسات في شتى المجالات.
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-30
2 - Adr الأحد 19 يناير 2020 - 16:11
الفريق المغربي عمرو و لا وصل للفينال تسميه اسود راك منيتك
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-18
3 - Handali الأحد 19 يناير 2020 - 16:14
123 Viva l'Algerie
Hard Luck maroc،
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-9
4 - بنادم الأحد 19 يناير 2020 - 16:27
عمرنا ما غنربحو في كرة اليد ومثله لأنه ما عدناش ثقافة ذلك الكل يريد فقط لعب كرة القدم ...أنا متأكد مائة في المائة لو تتغير العقلية سنكون أبطال كرة اليد والطائرة السلة....عندما كنا صغار كنا نرى أن كرة اليد هي فقط للنساء
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15
5 - diaz med الأحد 19 يناير 2020 - 16:36
لنكون واقعيين.فالترتيب في المغرب العربي فيما يخص كرة اليد،وهذا مند مدة طويلة.،كالتالي:1- مصر 2-الجزاءر 3- تونس4- المغرب5- موريتانيا.وهذا بصفة عامة بطبيعة الحال.
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8
6 - عبد السلام الأحد 19 يناير 2020 - 16:40
تاريخ كرة اليد الافريقية يشهد ان فى 23 بطولة الماضية :

1- تونس حصلت على 10 بطولات
2-الجزائر حصلت على 7 بطولات
3-مصر حصلت على 6 بطولات

و
1- تونس حصلت على المرتبة 2: سبع مرات و3 : ست مرات
2-الجزائر حصلت على المرتبة 2 :سبع مرات و3 : اربع مرات
3-مصر حصلت على المرتبة 2 :ست مرات و3: ست مرات

اما المغرب فلن يحصل فى تاريخه الا عن المرتبة الثالة الا مرة واحدة سنة 2006.
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12
7 - زهران الأحد 19 يناير 2020 - 17:01
خليو الجزائر تربح شوية وانتوما باغيين تقطعوا الما والضو عليها خليو شي بعضين يقولو 123 شحال هدي ما سمعناها شخصيا كنكون مسلم ومتقبل نفسيا ان المغرب سينهزم في كرة اليد مع مصر وتونس والجزائر المغرب كان قوي في كرة اليد في السبعينات
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