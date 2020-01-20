24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة (5.00)

  2. حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش (5.00)

  3. الشعوذة والاغتصاب يجرّان عشّابا إلى الاعتقال (5.00)

  4. صندوق التقاعد (5.00)

  5. حيسان: التخويف يحاصر النواب .. والإضراب العام ينتظر الحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أزارو يرفع سقف المطالب المالية لمغادرة الأهلي

أزارو يرفع سقف المطالب المالية لمغادرة الأهلي

أزارو يرفع سقف المطالب المالية لمغادرة الأهلي
أوعنا بلعيد
الاثنين 20 يناير 2020 - 09:39

تراجع مسؤولو الاتفاق السعودي لكرة القدم عن فكرة التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي، بسبب المطالب المادية للنجم السابق لنادي الدفاع الحسني الجديدي.

وحسب مصادر مصرية فقد وجد المكتب المسير للفريق الأحمر المصري صعوبة كبيرة في إقناع أزارو بعرض الاتفاق السعودي، الذي وصله مؤخرا، بعدما رفض اللاعب المبلغ المقدم له وطلب 3 أضعاف ما عرض عليه.

وكان الفريق السعودي طلب استعارة خدمات المهاجم المغربي لمدة ستة أشهر، على أن يتقاضى خلال هذه المدة 500 ألف دولار؛ فيما يحصل الأهلي على 300 ألف دولار.

وبعثر اللاعب سالف الذكر مخطط ناديه بعدما أصر على نيل مليون و800 ألف دولار في 6 أشهر فقط، وهو الأمر الذي يعد تعجيزيا وكبيرا للغاية، ومن شأنه التسبب في تعثر رحيله عن الفريق.

وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي أصبحت في ورطة بسبب تعنت أزارو في الرحيل بعد تعاقدها مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم رابيد فيينا النمساوي السابق، الذي ينوي الأحمر قيده في قائمته بدلا من الأسد المغربي.

ويحاول الأهلي إقناع أزارو بضرورة تغير الأجواء خلال الانتقالات الشتوية الحالية حتى يتمكن النادي من قيد بادجي، فضلا عن حصوله على فرصة المشاركة في المباريات مع ناديه الجديد بعد خروجه من حسابات مدربه الحالي رينيه فايلر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.