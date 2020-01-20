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كُتّاب وآراء
أزارو يرفع سقف المطالب المالية لمغادرة الأهلي
تراجع مسؤولو الاتفاق السعودي لكرة القدم عن فكرة التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي، بسبب المطالب المادية للنجم السابق لنادي الدفاع الحسني الجديدي.
وحسب مصادر مصرية فقد وجد المكتب المسير للفريق الأحمر المصري صعوبة كبيرة في إقناع أزارو بعرض الاتفاق السعودي، الذي وصله مؤخرا، بعدما رفض اللاعب المبلغ المقدم له وطلب 3 أضعاف ما عرض عليه.
وكان الفريق السعودي طلب استعارة خدمات المهاجم المغربي لمدة ستة أشهر، على أن يتقاضى خلال هذه المدة 500 ألف دولار؛ فيما يحصل الأهلي على 300 ألف دولار.
وبعثر اللاعب سالف الذكر مخطط ناديه بعدما أصر على نيل مليون و800 ألف دولار في 6 أشهر فقط، وهو الأمر الذي يعد تعجيزيا وكبيرا للغاية، ومن شأنه التسبب في تعثر رحيله عن الفريق.
وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي أصبحت في ورطة بسبب تعنت أزارو في الرحيل بعد تعاقدها مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم رابيد فيينا النمساوي السابق، الذي ينوي الأحمر قيده في قائمته بدلا من الأسد المغربي.
ويحاول الأهلي إقناع أزارو بضرورة تغير الأجواء خلال الانتقالات الشتوية الحالية حتى يتمكن النادي من قيد بادجي، فضلا عن حصوله على فرصة المشاركة في المباريات مع ناديه الجديد بعد خروجه من حسابات مدربه الحالي رينيه فايلر.