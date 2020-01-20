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كُتّاب وآراء
بايرن ميونيخ يكشف نواياه الحقيقية تجاه حكيمي
تحرك مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بشكل فعلي وأظهروا صدق نواياهم في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب موسمه الأخير على سبيل الإعارة بقميص بوروسيا دورتموند قادما من ريال مدريد الإسباني.
وحسب ما كشفته جريدة "بيلد" الألمانية فإن رئيس كشافة بايرن ميونيخ كان حاضرا يوم السبت بآوغسبورغ لمتابعة أشرف حكيمي في المباراة التي انتصر فيها فريقه بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الـ18 من الدوري الألماني.
ويرغب الطاقم التقني للعملاق البفاري في الاستفادة من خدمات أشرف حكيمي الذي تنتهي فترة إعارته لبوروسيا دورتموند في شهر يونيو المقبل، إذ سيعود إلى ريال مدريد بعد قضاء عامين في النادي الألماني.
وأوضح المصدر ذاته أن المكتب المسير لدورتموند يعي جيدا مدى صعوبة الاحتفاظ باللاعب في المستقبل، بعدما قرر ريال مدريد استعادته؛ كما يرغب البايرن في التعاقد معه، وهو ما عبر عنه يوفنتوس الإيطالي في وقت سابق.
ونجح الأسد المغربي المتألق بقوة منذ بداية الموسم الحالي في لفت الأنظار من خلال أدائه تحت قيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، الذي عرف كيفية إخراج أفضل ما لدى اللاعب من إمكانات بدنية وتقنية وفنية وتكتيكية.
ويرتقب أن تبلغ قيمة حكيمي في بورصة اللاعبين ما لا يقل عن 45 مليون أورو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة إن قرر النادي الملكي بيع عقده بشكل نهائي.