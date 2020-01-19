24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:25
|18:49
|20:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة
- الموسوي يترأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
- أنصار باناثنايكوس يكافئون المغربي أنور التهامي
- نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة
- مستور يقترب من خوض تجربة احترافية جديدة
تطوير إسمنت صديق للبيئة يسمح للأبنية بالترميم الذاتي تلقائيا (5.00)
"زهر البتول".. سلسلة درامية تستحضر تاريخ المغرب في القرن 17 (5.00)
3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)
- العلمي: لا يمكن اختزال خصوصيات المغاربة في برنامج تدبيريّ واحد - (58)
- عدد "مليارديرات إفريقيا" يرتفع سنة 2020 .. ومغربيان في القائمة - (44)
- "البودشيشية" تحيِي ذكرى الشيخ حمزة وتبرز دور التصوّف في التنمية - (36)
- خبراء يرصدون تورط الجزائر مع البوليساريو في التوترات بالصحراء - (34)
- "أساتذة التعاقد" يحتجون مجددا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أنصار باناثنايكوس يكافئون المغربي أنور التهامي
أشاد جمهور باناثينايكوس لكرة القدم بالوافد الجديد الدولي المغربي أنور التهامي، والمستوى الرائع الذي ظهر به أثناء مواجهة ناديه أمام مضيفه أكسانثي ضمن الجولة التاسعة عشرة برسم دوري السوبر اليوناني.
وخاض متوسط ميدان الأسود أول مباراة رسمية له بقميص ناديه الجديد بعدما انضم إليه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة قادما من الدوري الإسباني، بتوصية من الطاقم التقني الذي ألح على استقدامه من فريقه السابق بلد الوليد.
وأثنى جمهور باناثنايكوس على مستوى أنور التهامي، الذي بصم عليه على أرضية ملعب "سكودا أكسانثي ارينا"، بعدما لعب كصانع ألعاب ونجح في ربط وسط الميدان بالهجوم، وتألق في صناعة اللعب، كما قام بأدوار دفاعية وأخرى هجومية، مساهما في الفوز الثمين بهدف نظيف من توقيع اللاعب فيديريكو ماكيدا في الدقيقة الـ50.
وعجّت الصفحات الرسمية للفريق اليوناني على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات إيجابية جدا في حق الأسد المغربي، الوافد الجديد الذي تمكن من خطف إعجاب واحترام أنصار ناديه من أول مباراة رسمية يخوضها رغم استعانة الفريق المضيف بعاملي الأرض والجمهور.
وعقب هذا الفوز رفع باناثنايكوس رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أكسانثي عند النقطة 26 في المركز الثامن.