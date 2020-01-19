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الرئيسية | رياضة | ‪أنصار باناثنايكوس يكافئون المغربي أنور التهامي

‪أنصار باناثنايكوس يكافئون المغربي أنور التهامي

‪أنصار باناثنايكوس يكافئون المغربي أنور التهامي
أوعنا بلعيد
الأحد 19 يناير 2020 - 18:55

أشاد جمهور باناثينايكوس لكرة القدم بالوافد الجديد الدولي المغربي أنور التهامي، والمستوى الرائع الذي ظهر به أثناء مواجهة ناديه أمام مضيفه أكسانثي ضمن الجولة التاسعة عشرة برسم دوري السوبر اليوناني.

وخاض متوسط ميدان الأسود أول مباراة رسمية له بقميص ناديه الجديد بعدما انضم إليه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة قادما من الدوري الإسباني، بتوصية من الطاقم التقني الذي ألح على استقدامه من فريقه السابق بلد الوليد.

وأثنى جمهور باناثنايكوس على مستوى أنور التهامي، الذي بصم عليه على أرضية ملعب "سكودا أكسانثي ارينا"، بعدما لعب كصانع ألعاب ونجح في ربط وسط الميدان بالهجوم، وتألق في صناعة اللعب، كما قام بأدوار دفاعية وأخرى هجومية، مساهما في الفوز الثمين بهدف نظيف من توقيع اللاعب فيديريكو ماكيدا في الدقيقة الـ50.

وعجّت الصفحات الرسمية للفريق اليوناني على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات إيجابية جدا في حق الأسد المغربي، الوافد الجديد الذي تمكن من خطف إعجاب واحترام أنصار ناديه من أول مباراة رسمية يخوضها رغم استعانة الفريق المضيف بعاملي الأرض والجمهور.

وعقب هذا الفوز رفع باناثنايكوس رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أكسانثي عند النقطة 26 في المركز الثامن.

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