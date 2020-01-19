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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة

نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة

نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 19 يناير 2020 - 21:07

أنهى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة فريقي نهضة بركان وضيفه الرجاء الرياضي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم نزال الجولة 13 من منافسات البطولة.

ونجح الفريق البيضاوي في اقتناص هدف السبق في وقت مبكر بعد دقيقة ونصف من صافرة البداية، عن طريق عبد الإله الحافيظي، بعد تمريرة جانبية من رفيقه المهاجم مالانغو.

وبحث الفريق البركاني عن تعديل النتيجة طيلة دقائق الشوط الأول، من خلال ضغط عناصره على نصف ملعب الرجاء، غير أن تحركاتهم بقيت محتشمة ولم تزعج كثيرا دفاع وحارس الرجاء، في الوقت الذي كاد مالانغو أن يباغث أصحاب الأرض بهدف ثان للرجاء في الدقيقة 40، لولا التصدي الناجح للحارس زهير العروبي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، دفع المدرب طارق السكتيوي بورقة كل من محسن ياجور وزكرياء حدراف، بحثا منه عن إيجاد الحلول الهجومية المفقودة في الجولة الأولى.

وواصل فريق نهضة بركان الضغط على نصف ملعب الرجاء، بعد أن فضل أبناء جمال السلامي العودة للوراء لتحصين الخط الخلفي والاعتماد على المرتدات، حيث ضيع أصحاب الأرض العديد من الكرات الهجومية السانحة للتهديف.

وناب المدافع عمر النمساوي عن المهاجمين، ليحرز هدف التعادل بطريقة رائعة من كرة ثابتة مباشرة، في حدود الدقيقة 66، قبل أن يعزز محسن ياجور النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 70.

وفي حدود الدقيقة 75، احتسب الحكم رضوان جيد ركلة جزاء للرجاء، غير أن العميد محسن متولي فشل في ترجمتها لهدف التعادل، لتتحرك أطوار النزال بشكل كبير في الدقائق الأخيرة، ليثمر ذلك هدف التعادل للرجاء عن طريق عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 88.

واقتسم الطرفان نقاط المباراة بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد نهضة بركان 28 نقطة في الصدارة، فيما بلغ رصيد الرجاء 21 نقطة في الصف الرابع.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Rajaoui الأحد 19 يناير 2020 - 21:28
خبروا *الحكم جيد* انه كان غير جيد عندما لم يشهر بطاقة حمراء في حق الناجي في كثير من التدخلات العنيفة في حق لاعبي الرجاء
ويبقى الرجاء عالمي ديما راجا
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5
2 - المزابي الأحد 19 يناير 2020 - 21:29
التحكيم دائما هوالنقطة الضعيفة في هذه المباراة
الحكم رضوان جيد الذي لم يكن جيدا حيت لم يحمي لاعبي الرجاء من التدخل الخشن للاعبي نهضة بركان
أول تدخل خشن ومتهور من اللاعب الناجي ضد اللاعب بنحليب و كان يستحق اقل شيء البطاقة الصفراء
ثاني تدخل خشن ومتهور من اللاعب الناجي ضد اللاعب متولي و كان يستحق اقل شيء البطاقة الصفراء
ثالث تدخل خشن ومتهور من اللاعب الناجي ضد اللاعب مالنغو و كان يستحق اقل شيء البطاقة الصفراء
و لم يحتسب الحكم رضوان جيد ضربات الجزاء لصالح الرجاء
هذا كله يفيد أن التحكيم يتحيز دوما لفائدة نادي رئيس الجامعة فوزي لقجع نهضة بركان و لفائدة سعيد الناصيري الوداد الرياضي
رغم فساد الجامعة المغربية و العصبة الاحترافية و التحكيم و النقل التلفزي، يبقى نادي الرجاء الرياضي عاليا عصيا على الفاسدين
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2
3 - الشيخة الواشمة الأحد 19 يناير 2020 - 21:30
يبدو أن بعض لاعبي الرجاء قد دخلهم الغرور إلى درجة انهم أصبحوا يتصورون أنفسهم البارصا. اوحدا وحدا راكم أفي المغرب
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-8
4 - الحكم سيئ الأحد 19 يناير 2020 - 21:31
تغاضى الحكم سيئ عن إعطاء 4 بطاقات صفراء للاعبي بركان في الشوط الاول فقط. وتسبب في إصابة بليغة لبنحليب. بصمة لقجع لا زالت حاضرة كبصمات رئيس الوداد. فالرجاء فريق الشعب وسيبقى رغم مكر الماكرين.
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4
5 - must1900 الأحد 19 يناير 2020 - 21:31
كلشي كان زوين في مبارة القمة بمتياز
معا ذا حكم الذي تساهل مع لاعب بركان
نتمنى أن يحدو جميع أندية مغربية حدوى هذه مبارة
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13
6 - فريد الأحد 19 يناير 2020 - 21:34
مقابلة في المستوى الكبير.و تحكيم دون المستوى.تحيز واضح لبركان
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13
7 - ضيف الله الأحد 19 يناير 2020 - 21:34
من احسن المقابلات البطولة فريقين في المستوى تحكيم رائع حض موفق فريقين وكمحب الرجاء لا خوف على الرجاء مهم هو كاءس العرب نهاية في العصبة
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5
8 - كرسيفي الأحد 19 يناير 2020 - 21:37
مباراة ممتعة وجيدة بين ملوك الشرق والرجاء العالمي.هكدا نريد تسويق بطولتنا الوطنية .ليس بمباريات رتيبة وفي ملاعب رديئة. صراحة أرى أن التنافس على اللقب سيكون ثلاثيا بين قطبي البيضاء من جهة واسياد الشرق من جهة ثانية
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7
9 - هشام بهلاوي دار الامان الأحد 19 يناير 2020 - 21:38
الرجاء استحق الفوز في هده المقابلة ،هناك ضربة جزاء واضحة للرجاء لم يعلن عنها الحكم ،الا عب رقم 8 من النهضة كان يستحق الطرد لتدخلاته العنيفة،الا عب ingoma ضعيف خصوصًا في البناء الهجومي ،اتمنى ان يتحسن خط الدفاع على الا خص الاجنحة،ود يما وداد.
اخوكم الودادي
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7
10 - nabil الأحد 19 يناير 2020 - 21:43
مقابلة في مستوى وسمعة الفريقين قدموا مبارة ممتعة هتشكوكية ممنوعة عن مرضى القلب وتبقى مبارة ثلاثة نقاط اعتقد ان التعادل منصف للفريقين الجمهور البركاني كان رائعا في مستوى الحدث ..
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6
11 - الجامعة الأحد 19 يناير 2020 - 21:44
تعليمات الجامعة واضحة وبصمة لقجع موجودة..لو كان حكم نزيه ولايتلقى التعليمات لما صارت المباراة في اتجاه آخر..تحيز واضح لفريق لقجع..
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6
12 - الغنمي الأحد 19 يناير 2020 - 21:46
الرجاء الغنمي لا خطة لاتكتيك هي التخربيق ,عندهم لاعب وحيد مزيان هو الحافيظي,الجراد تصدم وبدا تيهضر على الحكم الدولي جيد ههههه كون ما لاعبي بركان عياو كون ربحو بسهولة
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-4
13 - مغربي من فلادلفيا الأحد 19 يناير 2020 - 21:50
أنا ودادي و أقول بأن الناجي كان يستحق 4 بطاقات صفراء
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