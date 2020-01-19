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كُتّاب وآراء
نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة
أنهى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة فريقي نهضة بركان وضيفه الرجاء الرياضي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم نزال الجولة 13 من منافسات البطولة.
ونجح الفريق البيضاوي في اقتناص هدف السبق في وقت مبكر بعد دقيقة ونصف من صافرة البداية، عن طريق عبد الإله الحافيظي، بعد تمريرة جانبية من رفيقه المهاجم مالانغو.
وبحث الفريق البركاني عن تعديل النتيجة طيلة دقائق الشوط الأول، من خلال ضغط عناصره على نصف ملعب الرجاء، غير أن تحركاتهم بقيت محتشمة ولم تزعج كثيرا دفاع وحارس الرجاء، في الوقت الذي كاد مالانغو أن يباغث أصحاب الأرض بهدف ثان للرجاء في الدقيقة 40، لولا التصدي الناجح للحارس زهير العروبي.
ومع بداية مجريات الجولة الثانية، دفع المدرب طارق السكتيوي بورقة كل من محسن ياجور وزكرياء حدراف، بحثا منه عن إيجاد الحلول الهجومية المفقودة في الجولة الأولى.
وواصل فريق نهضة بركان الضغط على نصف ملعب الرجاء، بعد أن فضل أبناء جمال السلامي العودة للوراء لتحصين الخط الخلفي والاعتماد على المرتدات، حيث ضيع أصحاب الأرض العديد من الكرات الهجومية السانحة للتهديف.
وناب المدافع عمر النمساوي عن المهاجمين، ليحرز هدف التعادل بطريقة رائعة من كرة ثابتة مباشرة، في حدود الدقيقة 66، قبل أن يعزز محسن ياجور النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 70.
وفي حدود الدقيقة 75، احتسب الحكم رضوان جيد ركلة جزاء للرجاء، غير أن العميد محسن متولي فشل في ترجمتها لهدف التعادل، لتتحرك أطوار النزال بشكل كبير في الدقائق الأخيرة، ليثمر ذلك هدف التعادل للرجاء عن طريق عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 88.
واقتسم الطرفان نقاط المباراة بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد نهضة بركان 28 نقطة في الصدارة، فيما بلغ رصيد الرجاء 21 نقطة في الصف الرابع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
ويبقى الرجاء عالمي ديما راجا
الحكم رضوان جيد الذي لم يكن جيدا حيت لم يحمي لاعبي الرجاء من التدخل الخشن للاعبي نهضة بركان
أول تدخل خشن ومتهور من اللاعب الناجي ضد اللاعب بنحليب و كان يستحق اقل شيء البطاقة الصفراء
ثاني تدخل خشن ومتهور من اللاعب الناجي ضد اللاعب متولي و كان يستحق اقل شيء البطاقة الصفراء
ثالث تدخل خشن ومتهور من اللاعب الناجي ضد اللاعب مالنغو و كان يستحق اقل شيء البطاقة الصفراء
و لم يحتسب الحكم رضوان جيد ضربات الجزاء لصالح الرجاء
هذا كله يفيد أن التحكيم يتحيز دوما لفائدة نادي رئيس الجامعة فوزي لقجع نهضة بركان و لفائدة سعيد الناصيري الوداد الرياضي
رغم فساد الجامعة المغربية و العصبة الاحترافية و التحكيم و النقل التلفزي، يبقى نادي الرجاء الرياضي عاليا عصيا على الفاسدين
معا ذا حكم الذي تساهل مع لاعب بركان
نتمنى أن يحدو جميع أندية مغربية حدوى هذه مبارة
اخوكم الودادي